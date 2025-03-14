Внесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угоду

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) повідомила про розірвання угоди, що передбачала внесок у Фонд підтримки енергетики України розміром 75 млн доларів, інформує Апостроф.

Про це повідомили в Енергетичному співтоваристві.

Там зазначили, що офіційний лист отримали ще наприкінці лютого 2025 року.

"27 лютого Секретаріат Енергетичного Співтовариства отримав офіційне повідомлення від USAID про розірвання Грантової угоди з Українським фондом енергетичної підтримки вартістю 75 мільйонів доларів США.

Секретаріат Енергетичного Співтовариства підтвердив отримання цього повідомлення та наразі очікує додаткових роз’яснень від USAID. Припинення цього гранту зменшить доступні кошти для закупівлі необхідного обладнання для енергетичного сектору України", - зазначається у повідомленні.

Йдеться про угоду, укладену у 2023 році, щодо надання гранту на 25 млн доларів. У 2024 році фінансування мало збільшитися ще на 50 млн доларів. Однак тепер на ці кошти Україна не зможе розраховувати.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо повідомив про закриття понад 80% програм USAID. До такого рішення дійшли після шеститижневого аналізу їх ефективності.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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