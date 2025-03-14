Внесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угоду

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) повідомила про розірвання угоди, що передбачала внесок у Фонд підтримки енергетики України розміром 75 млн доларів, інформує Апостроф .

Про це повідомили в Енергетичному співтоваристві.

Там зазначили, що офіційний лист отримали ще наприкінці лютого 2025 року.

"27 лютого Секретаріат Енергетичного Співтовариства отримав офіційне повідомлення від USAID про розірвання Грантової угоди з Українським фондом енергетичної підтримки вартістю 75 мільйонів доларів США .



Секретаріат Енергетичного Співтовариства підтвердив отримання цього повідомлення та наразі очікує додаткових роз’яснень від USAID. Припинення цього гранту зменшить доступні кошти для закупівлі необхідного обладнання для енергетичного сектору України", - зазначається у повідомленні.

Йдеться про угоду, укладену у 2023 році, щодо надання гранту на 25 млн доларів. У 2024 році фінансування мало збільшитися ще на 50 млн доларів. Однак тепер на ці кошти Україна не зможе розраховувати.