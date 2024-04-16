Яка частка бізнесу України закладає податкові перевірки в бізнес-план та ціну продукції – дослідження

Український бізнес не довіряє податківцям.

Бізнес України ставить до податкових перевірок, як до додаткового адміністративного та фінансового навантаження. Тобто закладає їх у собівартості продукції або послуги. Про це пише Forbes.ua з посилання на дослідження Ради бізнес-омбудсмена, інформує ZN.ua .

Зазначається, що більше третини підприємців закладають витрати на супровід перевірок у бюджет своїх компаній. Із них понад половина закладають ці витрати в ціну продукту.

«Донарахування – не єдина проблема, з якою стикаються підприємці після проведення перевірки. Ще один із наслідків – відмова у відшкодуванні ПДВ. У результаті судових розглядів суми бюджетного відшкодування можуть «зависнути» в бюджеті на роки», - йдеться у матеріалі.