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2024-04-16
Яка частка бізнесу України закладає податкові перевірки в бізнес-план та ціну продукції – дослідження
Український бізнес не довіряє податківцям.
Бізнес України ставить до податкових перевірок, як до додаткового адміністративного та фінансового навантаження. Тобто закладає їх у собівартості продукції або послуги. Про це
Зазначається, що більше третини підприємців закладають витрати на супровід перевірок у бюджет своїх компаній. Із них понад половина закладають ці витрати в ціну продукту.
«Донарахування – не єдина проблема, з якою стикаються підприємці після проведення перевірки. Ще один із наслідків – відмова у відшкодуванні ПДВ. У результаті судових розглядів суми бюджетного відшкодування можуть «зависнути» в бюджеті на роки», - йдеться у матеріалі.
Олена Середа, ZN.ua