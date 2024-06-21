Мільйонери масово покидають Британію та Китай — дослідження

Великобританія цього року втратить 9 500 мільйонерів, що вдвічі більше, ніж у 2023 році. Китай втратить 15 200 мільйонерів. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на звіт Henley Private Wealth Migration Report.

Цифри у звіті стосуються чистого прибуття та вибуття, що відображає, де кількість мільйонерів зростає, а де скорочується.

Ця оцінка з'явилася в той час, коли Британія готується до виборів, що відбудуться трохи більше ніж за два тижні, на яких опозиційна Лейбористська партія, яка виступає за підвищення податків для заможних, має приблизно 20-відсоткову перевагу над правлячими консерваторами.

Нещодавній сплеск від'їзду надзаможних мешканців Британії є прискоренням тенденції, яка розпочалася приблизно в той самий час, коли відбувся Brexit. Згідно зі звітом, з 2017 по минулий рік країна втратила 16 мільйонерів через міграцію. Цей відтік є розворотом для країни, яка десятиліттями слугувала магнітом для багатих сімей з Європи, Азії, Африки та Близького Сходу, які здебільшого стікалися до Лондона.

Понад 7% мільйонерів, які, за прогнозами, цього року переїдуть до інших країн світу, покинуть Великобританію, йдеться у звіті.

Найпопулярнішим напрямком для мільйонерів є Об'єднані Арабські Емірати, які цього року приваблюють 6 700 багатих людей