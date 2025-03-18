Американські зумери не мають накопичень, достатніх навіть на місяць витрат — дослідження

У США молоді американці опинилися у фінансово вразливому становищі: їх заощаджень не вистачає навіть на місяць звичних витрат, пише Bloomberg із посиланням на дослідження Bank of America Institute.

Американські зумери не мають накопичень, достатніх навіть на місяць витрат — дослідження
Фото: depositphotos

Що говорить дослідження

Згідно з аналізом банківських рахунків та карткових трансакцій, середній представник покоління зумерів (тобто людей, народжених після 1995 року) у лютому 2025 року витрачав удвічі більше, ніж мав у накопиченнях. Цей розрив між доходами та витратами значно збільшився за останні два роки і став вищим, ніж у всіх інших вікових груп.

Частково це пояснюється тим, що споживачі покоління зумерів, багато з яких все ще обіймають посади початкового рівня і заробляють менше, ніж їхні старші однолітки, схильні витрачати більшу частину своїх доходів на предмети першої необхідності, включаючи оренду житла та комунальні послуги.

Водночас їхні витрати на розваги, подорожі та інші необов'язкові категорії зросли на 25% порівняно з минулим роком, помітно випереджаючи загальний рівень зростання споживання.

Фінансові настрої поколінь погіршуються, особливо на тлі високої інфляції, дорогих кредитів та вичерпання накопичень, сформованих під час пандемії, зазначає Bloomberg.

За даними Університету Мічигану, оптимізм американців щодо їхнього фінансового майбутнього досяг історичного мінімуму.

Економісти та аналітики стежать за тим, як це зростання тривожності позначиться на споживанні — головному драйвері економіки США. Вже зараз деякі роздрібні мережі попереджають зниження попиту, а дані показують, що американці почали витрачати обережніше.

Bank of America також свідчить про погіршення ситуації на ринку праці для молоді.

За останній рік кількість домогосподарств покоління зумерів, які отримують допомогу з безробіття, зросла майже на третину — це найвищий показник серед усіх вікових груп. Крім цього, зростаюче приховане безробіття може вплинути на кар'єрні перспективи молодих фахівців.





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