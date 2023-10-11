Нобелівську премію з економіки присудили за дослідження ролі жінок на ринку праці
Її отримає Клаудія Голдін.
У Стокгольмі завершився Нобелівський тиждень, за результатами якого стали відомі лауреати престижної нагороди цього року. Традиційно завершальним стало оголошення володарів премії Шведського банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля, яку неофіційно називають Нобелівською премією з економіки, інформує ZN.ua.
Оголошено лауреата Нобелівської премії з економіки
Цього року її отримає Клаудія Голдін із формулюванням «за покращення нашого розуміння результатів жіночого ринку праці».
BREAKING NEWS Royal Swedish Academy of Sciences була присуджена до нагороди 2023 Свереджів Riksbank Prize в Economic Sciences в Memory of Alfred Nobel до Claudia Goldin “для того, щоб розширити наше занепокоєння щоденних ринків ринку outcomes.” #NobelPrizepic.twitter.com/FRAayC3Jwb