Нобелівську премію з економіки присудили за дослідження ролі жінок на ринку праці

Її отримає Клаудія Голдін.

У Стокгольмі завершився Нобелівський тиждень, за результатами якого стали відомі лауреати престижної нагороди цього року. Традиційно завершальним стало оголошення володарів премії Шведського банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля, яку неофіційно називають Нобелівською премією з економіки, інформує ZN.ua .

Оголошено лауреата Нобелівської премії з економіки © depositphotos/llcv

Цього року її отримає Клаудія Голдін із формулюванням «за покращення нашого розуміння результатів жіночого ринку праці».