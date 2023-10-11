Нобелівську премію з економіки присудили за дослідження ролі жінок на ринку праці

Її отримає Клаудія Голдін.

У Стокгольмі завершився Нобелівський тиждень, за результатами якого стали відомі лауреати престижної нагороди цього року. Традиційно завершальним стало оголошення володарів премії Шведського банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля, яку неофіційно називають Нобелівською премією з економіки, інформує ZN.ua.

Нобелівську премію з економіки присудили за дослідження ролі жінок на ринку праці
Оголошено лауреата Нобелівської премії з економіки
© depositphotos/llcv

Цього року її отримає Клаудія Голдін із формулюванням «за покращення нашого розуміння результатів жіночого ринку праці».

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Royal Swedish Academy of Sciences була присуджена до нагороди 2023 Свереджів Riksbank Prize в Economic Sciences в Memory of Alfred Nobel до Claudia Goldin “для того, щоб розширити наше занепокоєння щоденних ринків ринку outcomes.” #NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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