Скільки потрібно грошей для комфортного життя в найдорожчих штатах Америки — дослідження

Самотнім американцям, які мешкають у п'яти найдорожчих для життя штатах, потрібно заробляти понад $100 тисяч на рік для комфортного існування. Про це йдеться у дослідженні SmartAsset.

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Скільки потрібно грошей для комфортного життя

Під комфортним у рамках дослідження розуміється дохід, що покриває бюджет за моделлю 50/30/20, тобто 50% зарплати витрачається на житло та інші обов'язкові витрати, 30% — на інші витрати і 20% відкладається у вигляді інвестицій.

Найдорожчі штати Америки

Найдорожчим штатом визнано Массачусетс, де для комфортного життя одному потрібно заробляти щонайменше $116 тисяч.

У топ-5 також опинилися Гаваї та Каліфорнія ($113,7 тисячі), Нью-Йорк ($111,7 тисячі) та Вашингтон ($106,5 тисячі). Для порівняння: у Північній Дакоті показник становить $52,8 тисяч.

Медіанна зарплата у США становить близько $60 тисяч, за даними Міністерства праці. Медіанний дохід, достатній для комфортного життя одному, становить 89,5 тисячі доларів.

Автори дослідження зазначають, що планування бюджету за схемою 50/30/20 може бути неоптимальним способом для самотніх американців, оскільки вони більше витрачають на житло, продукти, подорожі та розваги, ніж ті, хто живе парами.

Дослідники називають це «податком на самотність». Вони радять одинакам знайти собі бюджетніше житло — наприклад, невелику квартиру — або скоротити необов'язкові витрати, зокрема, на подорожі.