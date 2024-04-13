Кабмін затвердив доплати військовим "на нулі": скільки загалом отримуватимуть захисники

Військові отримуватимуть зарплату, бойові й додаткові виплати.

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Уряд України сьогодні, 12 квітня, затвердив додаткові виплати військовим, які виконують бойові завдання "на нулі" (на першій лінії оборони), у розмірі 70 000 гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує ZN.ua .

"На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 000 гривень для військовослужбовців і поліціянтів, які виконують бойові завдання на першій лінії. Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань", – написав глава уряду.

Відповідно до повідомлення, тепер військові "на нулі" отримуватимуть зарплату – 20 000 – 25 000 грн, бойові – 100 000 грн і ще додатково 70 000 грн за кожні 30 днів на фронті.