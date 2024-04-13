Кабмін затвердив доплати військовим "на нулі": скільки загалом отримуватимуть захисники

Військові отримуватимуть зарплату, бойові й додаткові виплати.

Кабмін затвердив доплати військовим
© depositphotos/GarnaZarina

Уряд України сьогодні, 12 квітня, затвердив додаткові виплати військовим, які виконують бойові завдання "на нулі" (на першій лінії оборони), у розмірі 70 000 гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує ZN.ua.

"На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 000 гривень для військовослужбовців і поліціянтів, які виконують бойові завдання на першій лінії. Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань", – написав глава уряду.

Відповідно до повідомлення, тепер військові "на нулі" отримуватимуть зарплату – 20 000 – 25 000 грн, бойові – 100 000 грн і ще додатково 70 000 грн за кожні 30 днів на фронті.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
НБУ змінює процедуру придбання депозитних сертифікатів, щоб поліпшити курсову стабільністьНБУ змінює процедуру придбання депозитних сертифікатів, щоб поліпшити курсову стабільність
У розпорядження Фонду держмайна надійшли активи російського пропагандиста Дмітрія КісєльоваУ розпорядження Фонду держмайна надійшли активи російського пропагандиста Дмітрія Кісєльова
Росіяни пошкодили сьогодні ТЕЦ, яка заживлює обласний центрРосіяни пошкодили сьогодні ТЕЦ, яка заживлює обласний центр
Митники і волонтери стали заручниками “сирого” електронного декларування гумдопомоги – волонтерМитники і волонтери стали заручниками “сирого” електронного декларування гумдопомоги – волонтер
Західні країни сприяють майже всьому морському експорту російського СПГ — The TimesЗахідні країни сприяють майже всьому морському експорту російського СПГ — The Times
Блок рекламы


Похожие новости
Ідентифікація пенсіонерів: скільки триває процедураІдентифікація пенсіонерів: скільки триває процедура
Кабмін знайшов гроші: п’яти держкомпаніям дали два дні для сплатити дивідентівКабмін знайшов гроші: п’яти держкомпаніям дали два дні для сплатити дивідентів
Стало відомо скільки заробляє гендиректор УкроборонпромуСтало відомо скільки заробляє гендиректор Укроборонпрому
Стало відомо, скільки складає військова підтримка України від урядів інших державСтало відомо, скільки складає військова підтримка України від урядів інших держав
Світовий банк порахував, скільки приватних інвестицій може залучити Україна «без реформ» і з нимиСвітовий банк порахував, скільки приватних інвестицій може залучити Україна «без реформ» і з ними
Збори найбільших благодійних фондів: скільки грошей зібрали з початку рокуЗбори найбільших благодійних фондів: скільки грошей зібрали з початку року
Держмитслужба перевірила надходження гуманітарної допомоги військовим, результати вражаютьДержмитслужба перевірила надходження гуманітарної допомоги військовим, результати вражають
Кабмін збільшить мінімальний розмір допомоги по безробіттюКабмін збільшить мінімальний розмір допомоги по безробіттю
Зарплати ІT-cпеціалістів в Україні: хто та скільки заробляєЗарплати ІT-cпеціалістів в Україні: хто та скільки заробляє
Кабмін виділив 40 мільярдів для інвестицій в українських виробників безпілотниківКабмін виділив 40 мільярдів для інвестицій в українських виробників безпілотників
Последние новости
Подгружаем последние новости