Стало відомо, скільки складає військова підтримка України від урядів інших держав

Щоб підтримати Україну у війні, в світі створили коаліцію зі стримування агресії РФ.

З початку жорстокої і неспровокованої агресії Росії проти України наша країна отримала 92,4 млрд євро військової підтримки від країн-партнерів. Таку інформацію оприлюднили в новому дослідженні Ukraine Support Tracker(Трекер підтримки України) з Кільського інституту світової економіки. У звіті зазначено, що ці підрахунки стосуються військової допомоги, котра надходила від 31 держави з 24 лютого 2022 року до 31 жовтня 2023 року, інформує ZN.ua .

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Найбільшими донорами військової підтримки Україні були такі країни: