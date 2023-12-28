Стало відомо, скільки складає військова підтримка України від урядів інших держав

Щоб підтримати Україну у війні, в світі створили коаліцію зі стримування агресії РФ.

З початку жорстокої і неспровокованої агресії Росії проти України наша країна отримала 92,4 млрд євро військової підтримки від країн-партнерів. Таку інформацію оприлюднили в новому дослідженні Ukraine Support Tracker(Трекер підтримки України) з Кільського інституту світової економіки. У звіті зазначено, що ці підрахунки стосуються військової допомоги, котра надходила від 31 держави з 24 лютого 2022 року до 31 жовтня 2023 року, інформує ZN.ua.

Стало відомо, скільки складає військова підтримка України від урядів інших держав
© Unplash

Найбільшими донорами військової підтримки Україні були такі країни:

  • Сполучені Штати Америки – 43,9 млрд євро;
  • Німеччина – 17,1 млрд євро;
  • Велика Британія – 6,6 млрд євро;
  • Норвегія – 3,6 млрд євро;
  • Данія – 3,5 млрд євро;
  • Польща – 3 млрд євро;
  • Нідерланди – 2,5 млрд євро;
  • Канада – 2,1 млрд євро;
  • Швеція – 1,9 млрд євро;
  • Фінляндія – 1,9 млрд євро;
  • Чехія – 1,1 млрд євро;
  • Литва – 0,8 млрд євро;
  • Італія – 0,7 млрд євро;
  • Словаччина – 0,7 млрд євро;
  • Франція – 0,5 млрд євро;
  • Австралія – 0,4 млрд євро;
  • Естонія – 0,4 млрд євро;
  • Латвія – 0,4 млрд євро;
  • Іспанія – 0,3 млрд євро;
  • Бельгія – 0,3 млрд євро;
  • Болгарія – 0,3 млрд євро;
  • Греція – 0,2 млрд євро;
  • Хорватія – 0,2 млрд євро.


Вікторія Подолянець, ZN.ua





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