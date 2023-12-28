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2023-12-28
Стало відомо, скільки складає військова підтримка України від урядів інших держав
Щоб підтримати Україну у війні, в світі створили коаліцію зі стримування агресії РФ.
З початку жорстокої і неспровокованої агресії Росії проти України наша країна отримала 92,4 млрд євро військової підтримки від країн-партнерів. Таку інформацію
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Найбільшими донорами військової підтримки Україні були такі країни:
- Сполучені Штати Америки – 43,9 млрд євро;
- Німеччина – 17,1 млрд євро;
- Велика Британія – 6,6 млрд євро;
- Норвегія – 3,6 млрд євро;
- Данія – 3,5 млрд євро;
- Польща – 3 млрд євро;
- Нідерланди – 2,5 млрд євро;
- Канада – 2,1 млрд євро;
- Швеція – 1,9 млрд євро;
- Фінляндія – 1,9 млрд євро;
- Чехія – 1,1 млрд євро;
- Литва – 0,8 млрд євро;
- Італія – 0,7 млрд євро;
- Словаччина – 0,7 млрд євро;
- Франція – 0,5 млрд євро;
- Австралія – 0,4 млрд євро;
- Естонія – 0,4 млрд євро;
- Латвія – 0,4 млрд євро;
- Іспанія – 0,3 млрд євро;
- Бельгія – 0,3 млрд євро;
- Болгарія – 0,3 млрд євро;
- Греція – 0,2 млрд євро;
- Хорватія – 0,2 млрд євро.
Вікторія Подолянець, ZN.ua