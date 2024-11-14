За три дні Фірташ переписав активи? Стало відома доля 26 облгазів

Додатковий договір підписало Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з АТ "Чорноморнафтогаз" щодо управління 26 облгазами групи РГК, яку пов'язують із Дмитром Фірташем.


Про це стало відомо завдяки повідомленню прес-служби відомства.

Відомо, що РГК до літа 2022 була найбільшим гравцем на ринку розподілу газу. Після переходу до "Нафтогазу" держконцерн узяв під контроль понад 60% ринку.

Підписання нового договору вимагало розпорядження Кабміну №777-р від 20 серпня, яким АРМА було доручено передати облгази до управління "Чорноморнафтогазу" після повторного арешту.

За результатами 2022 року "Чорноморнафтогаз" сплатив до держбюджету 172 млн грн від управління активами. АРМА вважає управління та виконання фінансових зобов'язань ефективними. Керуючий гарантував сплатити понад 500 млн грн від управління вказаними активами у 2023 році, заявили в АРМА.

Групу РГК пов'язують із Дмитром Фірташем, офіційно він не є бенефіціаром цієї компанії.

фирташ

У травні 2022 року Печерський районний суд заарештував та передав до управління АРМА корпоративні права 26 облгазів. Потім уряд передав ці активи до "Нафтогазу". Причина арешту: 1,5 млрд. грн. несплати за користування мережами.

Влітку 2022 року АРМА уклала договір із «Чорноморнафтогазом» (входить до групи «Нафтогаз») про управління корпоративними правами газорозподільних компаній.

Нагадаємо той факт, що 24 червня 2024 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про продовження санкцій щодо 390 фізичних та 366 юрособ строком ще на 10 років. У списку, зокрема, бізнесмен Дмитро Фірташ. Group DF заявила, що вважає рішення РНБО спробою чинити тиск на бізнес.

Компанія називає санкції проти Фірташа "несправедливими" і вже заперечує їх в українському суді, а також планує звертатися до міжнародних судів.


Дарья Волкова, politeka.net





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