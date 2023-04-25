Житлове будівництво у Києві встало: не купують і не будують

Навіть "Київміськбуд" просить у міста грошової допомоги. Проте бюджетна комісія Київради поки розводить руками.

Будівництво житла в Києві майже зупинено, забудовники кажуть, що ситуація на ринку нерухомості тяжка, а"Київміськбуд" просить мільярд, щоб завершити недобудови. Ситуацію досліджувало ТСН.ua , інформує ZN.ua .

Забудовники називають основні причини, які значно погіршили ситуацію на ринку новобудов під час війни:

практично повна відсутність продажів, що підтверджують рієлтори;

значне подорожчання будівельних матеріалів;

скорочення кількості кваліфікованих кадрів на будівельних майданчиках через війну;

несплата від тих інвесторів, які придбали житло на умовах договорів розтермінування;

відсутність електроенергії та часті повітряні тривоги.

У провідного столичного забудовника - "Київміськбуду", підтверджують, що роботи на їхніх будівельних майданчиках тимчасово зупинені через вказані причини.

"Переконливо прошу людей, які купили нерухомість за договорами розтермінування, платити. Борг за такими договорами на сьогодні становить близько 326 млн грн. Розумію, що ви скажете "почніть будувати, почнемо платити". Але сьогодні для того, аби почати будувати, нам важлива кожна гривня. Тож прошу це зробити. Ми в одному човні. Підкреслю, що ці кошти підуть виключно на добудову того конкретного комплексу, у якому ви купили квартиру", - написав на своїй сторінці у соціальній мережі Ігор Кушнір, голова правління, президент холдингової компанії "Київміськбуд".

У компанії заявляють, що мають намір відновити будівництво, але визнають, що є проблеми з коштами. Там планують продати нерухомість для потреб міста на 300 мільйонів гривень.

"Київміськбуд" вже звернувся до Київради (80% акцій товариства належать громаді Києва) з проханням збільшити статутний капітал на 1 мільярд гривень, що дозволило б відновити будівництво. Наразі проєкт рішення перебуває на опрацюванні депутатських комісій Київради.

"Бюджетна комісія поки не підтримала це питання. Будуть ще розглядати на наступному засіданні", - повідомили ТСН.ua у Київраді.

У Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА зазначають, що проблеми з будівництвом в столиці виникли через російську агресію та введення воєнного стану.

"Російська військовою агресія та введення воєнного стану в Україні негативно вплинули на ринок нерухомості у Києві. "Київміськбуд" та більшість забудовників столиці опинилися в складних умовах. Тимчасове призупинення робіт на об’єктах також відбулося з об’єктивних причин, не залежних від них, зокрема: під час повітряних тривог через загрозу ракетних обстрілів припинялися роботи на будівельних майданчиках, відбувалися відключення електроенергії, що ускладнювало виконання будівельних робіт", - зазначив Борис Работнік, директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА.

Він додає, що влада та забудовники намагаються змінити ситуацію та відновити будівництво, а також налагодити комунікацію між забудовником та інвесторами, які хвилюються щодо своїх квартир - на початку березня люди створили декілька петицій на сайті Київради з вимогою до влади змусити "Київміськбуд" завершити будівництво ЖК.

Нещодавно в Департаменті відбулася нарада за участю керівництва "Київміськбуду" та представників ініціативної групи інвесторів житлових комплексів, забудовником яких є "Київміськбуд".

"На нараді обговорювалися питання подальших дій з метою завершення будівництва та введення в експлуатацію житлових комплексів. За результатами наради напрацьований алгоритм подальших дій. Надалі планується розгляд питань добудови всіх об’єктів, забудовником яких є "Київміськбуд", зокрема об’єктів УДБК "Укрбуд", які товариство зобов’язалося добудувати", - повідомили в КМДА.

У департаменті додають, що 12 квітня на засіданні комісії Київради з питань дотримання законності, правопорядку та зав’язків з правоохоронними органами розглядалися питання завершення будівництва житлових комплексів ПрАТ "ХК "Київміськбуд".

Водночас ні в КМДА, ні в "Київміськбуді" не можуть назвати точну дату, коли зможуть відновити активне будівництво. Лише зазначають, що збільшити темпи робіт, коли в державі триває війна, надскладне завдання.

"Логічним є питання: "Коли будівництво буде відновлено у повному обсязі?". Відповідаю. За рік повномасштабної війни "Київміськбуд" вичерпав певну кількість запасів. На сьогодні робиться все можливе, аби фінансове здоров'я компанії було відновлено, і ми могли почати будувати нормальними темпами", - зазначив на своїй сторінці в соцмережі Ігор Кушнір.