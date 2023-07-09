Ціни на оренду квартир у Києві злетять

У Києві прогнозують сплеск цін на оренду квартир. Вартість орендованого житла різко піде вгору вже у серпні. Отже тим, хто хоче зняти квартиру дешевше, варто було би зробити це вже зараз.

Про майбутнє різке підвищення вартості квартир на столичному ринку орендованого житла попереджають аналітики Bird.

В Україні поступово відновлюється ринок нерухомості, зокрема й оренди житла. При цьому в Києві ціни на оренду квартир поки що залишаються нижчими за довоєнні. Однак на столичному ринку орендованого житла відновилася тенденція сезонної зміни цін. Черговий сезонний сплеск цін на орендовані квартири очікується на серпень-початок вересня. Ціни в кінці літа - на початку осені стрімко підуть вгору.

Це пов'язано з початком нового навчального року, а також із поновленням ділової активності, яке завжди припадає на початок осені. Період літніх відпусток та канікул на той час завершується. І люди починають думати про зміну місця проживання, про переїзди поближче до місця навчання чи роботи, або просто про оренду житла для іногородніх працівників і студентів.

Ну, а оскільки на ринку підвищується попит, то і власники житла підвищують ціни на свій товар. Причому тенденція до зростання вартості орендованого житла простежувалася як до війни, так і минулого воєнного року. Так, у серпні 2021 року попит на оренду зріс порівняно з липнем того року на 18%. А 2022 року спостерігалося зростання попиту на 16%. І цьогоріч деякі ознаки вже вказують на те, що ця тенденція збережеться.

Відповідно, медіанні ціни на оренду квартир у серпні 2021 року зросли на 6%, а в серпні 2022 – на 10%. Природно, у 2023 році ціни на оренду квартир у серпні також попрямують вгору.

При цьому у Києві вартість орендованого житла, незважаючи на зростання, все ще не повернулася до довоєнного рівня. На сьогодні медіанні ціни на оренду квартир у столиці мають такий вигляд:

1-кімнатні – 9500 грн., що на 14% менше ніж у 2021 році;

2-кімнатні – 14000 грн., що на 22% менше, ніж у 2021 році;

3-кімнатні – 24000 грн., що на 33% менше, ніж у 2021 році.

Водночас, аналітики вважають, що відновлення чіткої сезонності у цінах на оренду житла говорить про відновлення ринку нерухомості загалом.

"Він поступово відновлюється, повертається до сезонності, а разом із ним очікується і позитивні зміни на ринку продажів квартир, насамперед у західних областях, де вже простежуються подібні тенденції", - вважають експерти.

Нагадаємо, при цьому вартість оренди житла в різних районах столиці дуже відрізняється.