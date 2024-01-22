Йдуть на рекорд: в Україні підвищилися ціни на яблука

Експерти пояснили причини подорожчання.

В Україні зросли ціни на яблука. Зокрема, подорожчання сягнуло в середньому 30%, ніж наприкінці першого тижня січня. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit, інформує ZN.ua.

Йдуть на рекорд: в Україні підвищилися ціни на яблука
© freepik/freepik

Так, станом на 11 січня, якісне яблуко з українських господарств надходило у продаж у діапазоні 14-22 грн/кг ($0,37-0,58/кг), залежно від якості, сорту та обсягу партії пропонованої продукції.

Ключові гравці ринку зазначили, що зростання цін на яблука пов'язане з помітною активізацією торгово-закупівельної діяльності в цьому сегменті. Виробники додали, що якщо тижнем раніше попит на місцеве яблуко був відносно невисоким, то вже зараз підвищену зацікавленість у закупівлі цієї продукції виявляють покупці практично всіх категорій.

Аналітики зауважили, що не виключене подальшого зростання цін на яблука в Україні, бо не варто очікувати більш доступного імпорту від найближчих сусідів.

Слід зазначити, що зараз яблука в Україні в середньому коштують на 50% дорожче, ніж в аналогічний період 2023 року. Водночас ціни на яблука в поточному сезоні продовжують встановлювати все нові рекорди порівняно з минулими п’ятьма сезонами.

Експерти додали, що пропозиція яблука високої якості на ринку України досить обмежена, що також сприяє зростанню цін на ці фрукти. Зараз багато садівників пропонують до продажу переважно продукцію, якість якої почала погіршуватися внаслідок тривалого зберігання. Але якісне яблуко вони планують продавати не раніше початку весни.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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