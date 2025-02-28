Ціни на нафту знижуються

Ціни на нафту знизилися 28 лютого, адже невизначеність щодо глобального економічного зростання та попиту на паливо внаслідок тарифних погроз Вашингтона і подальших ознак економічного спаду в США переважили занепокоєння щодо пропозиції. Про це пише Reuters.

Ціни на нафту знижуються
Фото Pixabay

Ціни

Травневі ф\'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 31 цент, до $73,26 за барель, ф\'ючерси на американську нафту WTI також знизилися на 31 центр, до $70,04 за барель.

Ціни на Brent, термін дії яких закінчується пізніше у п’ятницю, торгувалися на рівні $73,69 долара, що на 35 центів менше, або на 0,5%.

Обидва контрольні показники на шляху до першого місячного зниження за три місяці.

Причини

За словами ринкового аналітика IG Тоні Сикамора, довгий список факторів, включаючи побоювання економічного уповільнення в США, тарифи, плани ОПЕК+ збільшити пропозицію в квітні та надії на мир в Україні, стримують ризиковий апетит інвесторів і знижують ціни.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що запропоновані ним 25% мита на мексиканські та канадські товари набудуть чинності 4 березня разом із додатковим 10% митом на китайський імпорт.

Економісти кажуть, що учасникам ринку важко оцінити вплив потоку політичних заяв, пов’язаних з енергетикою, зроблених адміністрацією Трампа цього місяця.

Деталі

На настрої інвесторів впливають також дані, які свідчать про зростання заявок на безробіття в США попереднього тижня, тоді як в іншому урядовому звіті підтверджено, що економічне зростання сповільнилося в четвертому кварталі.

ОПЕК+ обговорює, чи реалізувати заплановане збільшення видобутку нафти у квітні, чи заморозити його, оскільки її членам важко зрозуміти картину глобальних поставок через нові санкції США щодо Венесуели, Ірану та росії, повідомили вісім джерел ОПЕК+.





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