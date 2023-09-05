Ціни на оренду житла у Києві: експерти говорять про майбутнє зниження

У Києві ціни на оренду житла зросли ще в середині літа. Вони також продовжуватимуть рости приблизно до середини осені. А ось із настанням опалювального сезону та приходом холодів вартість оренди квартир почне знижуватися.

Такі прогнози дають, незалежно один від одного, аналітики ринку нерухомості.

Так, незалежний експерт ринку нерухомості Ірина Луханіна каже, що у Києві ціни на оренду житла стали зростати ще у травні-червні. Вже тоді вони зросли на 12–15%. Згодна з колегою і оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак. Вона каже, що до кінця літа ціни на оренду житла в Києві зросли на 15–18%.

Однак і це не межа. Ціни на ринку орендованого житла зростатимуть ще, упевнений столичний ріелтор Богдан Маковецький. Зростання цін продовжуватиметься весь вересень і, мабуть, ще першу половину жовтня. Саме в цей час активно шукають орендоване житло студенти. Тому дешевим цієї пори воно бути не може. Певно, до середини осені ціни на оренду житла зростуть ще на 15-20%.

Тому експерти ринку нерухомості радять тим, хто терміново шукає орендоване житло, поквапитися, бо зараз ще можна "вхопити" квартиру за липневою ціною. Або тим, хто не встиг, варто зачекати до початку опалювального сезону.

З настанням холодів, хоч як це дивно, ціни на оренду житла, ймовірно, почнуть знижуватися, вважає Ірина Луханіна.

Згоден із нею і Богдан Маковецький. Він каже, що власники квартир зазвичай не хочуть оплачувати опалення житла, яке вони здають в оренду, зі своєї кишені. Тому вони будуть змушені йти на поступки орендарям. Лише так вони зможуть гарантовано здати житло та перекласти всі тяготи щодо оплати комуналки на орендарів.

Тому, на думку Ірини Луханіної, до кінця листопада – початку грудня ціни на орендоване житло можуть знизитися на 5-7%. А якщо до сезонного чинника додасться ще й військовий (ворог відновить ракетні обстріли енергоструктури), то ціни на оренду житла можуть взагалі відкотитися до цифр, які були на початку літа.

Нагадаємо, у Києві здають квартиру за 554 тисячі гривень на місяць. Площа житла – 350 кв. метрів. Квартира розташована на Печерську.