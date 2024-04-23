ЄІБ планує надати кредит на запуск в Україні програми соціального житла

Європейський інвестиційний банк планує надати 200 млн євро кредиту на запуск в Україні програми соціального житла, розказала в інтерв'ю Інтерфакс-Україна старша спеціалістка з кредитування ЄІБ Оксана Ремига.

ЄІБ планує надати кредит на запуск в Україні програми соціального житла
Фото:realestate.24tv.ua

«Цей кредит буде цільовим, і, можливо, його підтримає Єврокомісія інвестиційним грантом», заявила Ремига.

За її словами, ідея соціального житла полягає в будівництві багатоквартирних будинків, власниками яких будуть муніципалітети.

«80% квартир будуть призначені для здавання в оренду соціально вразливим групам за пільговою ціною, а решту квартир і приміщень здаватимуть за ринковою вартістю для забезпечення функціонування будинку», — пояснила вона.

Такі будинки будуватимуть всередині інших районів, щоб не допустити геттоїзації.

«ЄІБ не пропонує програм, кінцевою метою яких є кредити для фізосіб на житло. Тільки створення житла у власності та управлінні муніципалітетів. Кредитна програма створення соціального житла з бюджетом у 200 млн євро є пілотною для нас», — сказала Ремига.





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