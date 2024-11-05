Уряд пом'якшив умови програми кредитів під 0% на сонячні панелі

Кабінет міністрів України розширив програму пільгового кредитування під 0% на сонячні панелі й вітрові установки для приватних домогосподарств. Про це повідомило Міністерство енергетики після засідання уряду в п'ятницю, 1 листопада.

Уряд пом'якшив умови програми кредитів під 0% на сонячні панелі

Що відомо

Постанова передбачає збільшення максимальної площі об'єкта нерухомості (з 250 кв. м до 300 кв. м) і строків подання документів до банку (з 90 до 180 календарних днів).

Систему електропостачання тепер можна встановлювати як самостійно, так і залучати спеціалізовані організації.

Програма пільгових кредитів почала працювати у липні 2024 року. За її умовами держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту — до 480 грн.

Як скористатися програмою

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування «Доступні кредити 5 7 9"керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва за програмою «Доступні кредити 5 7 9» та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

В яких банках доступні кредити

Кредитні продукти для громадян вже доступні у таких банках як: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс банк та Глобус банк.

Кредитні продукти для ОСББ та ЖБК доступні у таких банках, як: Глобус банк, Скай банк, Ощадбанк, Банк Восток, Приватбанк, Сенс банк та Укргазбанк.





Интересные новости
Податкова створила сайт доброчесних платників податківПодаткова створила сайт доброчесних платників податків
«Укрпошта» запустить доставку кур’єрами та в поштомати«Укрпошта» запустить доставку кур’єрами та в поштомати
Уряд пом'якшив умови програми кредитів під 0% на сонячні панеліУряд пом'якшив умови програми кредитів під 0% на сонячні панелі
В Британії збираються підвищити податок на приріст капіталу для акцій та криптовалютВ Британії збираються підвищити податок на приріст капіталу для акцій та криптовалют
Джефф Безос продав акції Amazon на $3 млрд, коли вони були на максимуміДжефф Безос продав акції Amazon на $3 млрд, коли вони були на максимумі
Блок рекламы


Похожие новости
Обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 5,8 млрд грн з початку року — НБУОбсяг непрацюючих кредитів скоротився на 5,8 млрд грн з початку року — НБУ
З початку року уряд залучив понад 155 мільярдів від продажу ОВДПЗ початку року уряд залучив понад 155 мільярдів від продажу ОВДП
ЄІБ планує надати кредит на запуск в Україні програми соціального житлаЄІБ планує надати кредит на запуск в Україні програми соціального житла
Уряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три рокиУряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три роки
«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень
Виріс обсяг наданих банками кредитів – НацбанкВиріс обсяг наданих банками кредитів – Нацбанк
Уряд дозволив закупівлю товарів бюджетникам у юросіб з РФ, Білорусі та Ірану – які умовиУряд дозволив закупівлю товарів бюджетникам у юросіб з РФ, Білорусі та Ірану – які умови
Стало відомо, скільки складає військова підтримка України від урядів інших державСтало відомо, скільки складає військова підтримка України від урядів інших держав
Швейцарія продає танки Leopard 2 Німеччині за умови, що їх не передадуть УкраїніШвейцарія продає танки Leopard 2 Німеччині за умови, що їх не передадуть Україні
Минулого тижня банки видали доступних кредитів на 2,1 мільярдаМинулого тижня банки видали доступних кредитів на 2,1 мільярда
Последние новости
Подгружаем последние новости