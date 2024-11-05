Уряд пом'якшив умови програми кредитів під 0% на сонячні панелі

Кабінет міністрів України розширив програму пільгового кредитування під 0% на сонячні панелі й вітрові установки для приватних домогосподарств. Про це повідомило Міністерство енергетики після засідання уряду в п'ятницю, 1 листопада.

Що відомо

Постанова передбачає збільшення максимальної площі об'єкта нерухомості (з 250 кв. м до 300 кв. м) і строків подання документів до банку (з 90 до 180 календарних днів).

Систему електропостачання тепер можна встановлювати як самостійно, так і залучати спеціалізовані організації.

Програма пільгових кредитів почала працювати у липні 2024 року. За її умовами держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту — до 480 грн.

Як скористатися програмою

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування «Доступні кредити 5 7 9"керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва за програмою «Доступні кредити 5 7 9» та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

В яких банках доступні кредити

Кредитні продукти для громадян вже доступні у таких банках як: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс банк та Глобус банк.

Кредитні продукти для ОСББ та ЖБК доступні у таких банках, як: Глобус банк, Скай банк, Ощадбанк, Банк Восток, Приватбанк, Сенс банк та Укргазбанк.