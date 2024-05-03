З початку року уряд залучив понад 155 мільярдів від продажу ОВДП

З початку 2024 року уряд залучив від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах понад 155 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану — більше ніж 973 млрд грн в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

З початку року уряд залучив понад 155 мільярдів від продажу ОВДП
Фото: НБУ

Упродовж чотирьох місяців 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах:

  • 102,7 млн грн,
  • $763,6 млн,
  • 557,2 млн євро.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 26 122,9 млн грн, $810,9 млн та 555,5 млн євро.

Протягом січня — квітня 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 74 921,2 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема у квітні - на 35 670,3 млн грн в еквіваленті.

Роловер вкладень у ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень — квітень становить 162% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом з початку повномасштабної війни до 30 квітня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено:

  • 657 052,4 млн грн,
  • $6 380,9 млн,
  • 2 270,3 млн євро.

А на погашення за ОВДП спрямовано 455 494,7 млн грн, $6 946,5 млн та 1 806,1 млн євро.

Найбільший обсяг цих цінних паперів сконцентрований банками — первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 травня 2024 року він становив:

  • 57 249,2 млн грн, або 27,9 % від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 квітня — 50 920,6 млн грн, або 27,0%);
  • $1 415,4 млн, або 61,0 % від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 1 квітня — $1 340,6 млн, або 57,8%);
  • 117,8 млн євро, або 18,2% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 квітня — 109,9 млн євро, або 18,2%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 травня 2024 року становив 113,6 млрд грн в еквіваленті порівняно з 52,6 млрд грн в еквіваленті на 1 травня 2023 року — зростання майже у 2,2 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 травня 2024 року становив 13 862,8 млн грн, $24,3 млн та 0,1 млн євро, за рік він зріс (порівняно з 1 травня 2023 року) майже втричі.





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