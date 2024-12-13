Австрійська OMV розірвала контракт із «Газпромом», розрахований до 2040 року

Австрійська компанія OMV розірвала довгостроковий контракт на постачання газу з російською компанією «Газпром експорт» («дочка» «Газпрому») через «численні порушення», повідомляється в пресрелізі OMV.

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Контракт OMV з «Газпром експортом» було укладено у 2006 році і мав діяти до 2040 року. Однак 16 листопада постачання газу з боку російської компанії було зупинено. OMV за день до цього повідомляла, що отримала повідомлення про повне припинення постачання.

У пресрелізі йдеться, що газові сховища OMV в Австрії заповнені приблизно на 85%, а портфель компанії охоплює кілька джерел постачання зі свого видобутку газу в Норвегії та Австрії, сторонніх виробників газу, а також додаткові довгострокові обсяги ЗПГ.

«OMV може виконати всі свої клієнтські контракти з альтернативних джерел газу», — повідомляється в релізі.