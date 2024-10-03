Євро за крок від нових максимумів середини 2023 року

Євро зміцнилося в понеділок після виходу даних щодо інфляції в Німеччині, пише Reuters.

Євро за крок від нових максимумів середини 2023 року

Загальний тон на валютному ринку традиційно задає долар США, який повернувся до зони мінімумів літа минулого року на тлі пожвавлення інтересу до ризику з подачі китайського фондового ринку, який продовжує енергійне зростання.

Цього тижня долар торгуватиметься в режимі очікування публікації даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі в п'ятницю, які дадуть уявлення про стан економіки США та потенційні масштаби зниження ставок ФРС у найближчі кілька місяців. Пізніше сьогодні вплинути на динаміку доларових пар може виступ Пауелла.

Пара EUR/USD торгувалася на рівні $1.1178, з підвищенням на 0,12% на момент написання матеріалу. Раніше єдина валюта відзначилася на рівні $1.1208, за кілька пунктів від довгострокового максимуму $1.124, після того, як дані щодо інфляції в Німеччині показали послаблення цінового тиску, хоча й не таке значне, як дані минулого тижня з Франції та Іспанії. Статистика щодо інфляції в єврозоні вийде у вівторок.

Дані за цінами з Франції та Іспанії, а також останні ознаки слабкого економічного зростання змусили кілька великих інвестиційних банків змінити свої прогнози щодо ставок ЄЦБ минулого тижня — тепер аналітики чекають на зниження вартості кредитування в жовтні та грудні.





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