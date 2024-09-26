Найбільший банк Європи HSBC може очолити жінка, вперше за його 159-річну історію

Британський банківський холдинг HSBC розглядає можливість призначення жінки на посаду фінансового директора вперше за всю свою 159-річну історію. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.

Найбільший банк Європи HSBC може очолити жінка, вперше за його 159-річну історію

60-річна директорка з управління ризиками та дотримання нормативних вимог Пем Каур вважається фаворитом на посаду фінансового директора.

Ця посада стала вакантною після того, як 2 вересня Жорж Елхедері змінив Ноеля Квінна на посаді генерального директора найбільшого в Європі банку.

Іншими потенційними кандидатами є керівник відділу глобального банкінгу та ринків Грег Гайєтт, керівника групи зі стратегії та корпоративного розвитку Віллард Маклейн і фінансовий директор HSBC по Європі та західних ринках Кавіта Махтані.

Остаточне рішення ще не ухвалено.





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