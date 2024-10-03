Банки Китаю стали відмовлятися від роботи з продавцями на російських маркетплейсах

Китайські банки почали частіше відмовляти у проведенні платежів клієнтам, які закуповують у Китаї товари для російських маркетплейсів. Про це пише Moscow Times.

Банки Китаю стали відмовлятися від роботи з продавцями на російських маркетплейсах
Фото: depositphotos

Що відомо

У січні-серпні 2024 року на Китай припало 51,1% усіх транскордонних платежів, які здійснили селери вітчизняних онлайн-магазинів. Це на 16,7 процентного пункту менше, ніж за той же період минулого року, показало дослідження Модуль банку та центру розвитку та підтримки підприємництва PRO Wildberries.

У дослідженні йдеться про те, що спочатку китайські банки ускладнили платежі з росії за електроніку, проте потім це поширилося на інші групи товарів.

«Зараз стало складно провести транскордонні розрахунки для закупівлі в Китаї товарів повсякденного попиту, включаючи одяг та продукти харчування», — підтвердив індивідуальний підприємець із Хабаровська Максим Силін.

У Благовіщенськ привезти оптом товар з Ханхе (найближче від кордону росії китайське місто) можна за пару-трійку годин, але при цьому китайські банки переводять передоплату власнику продукції чи не два тижні, зазначив місцевий селер Костянтин Кірсанов.

Водночас частка Туреччини у транскордонних платежах селлерів у січні-серпні 2024 року особливо не змінилася: 6,7% проти 6,2% за аналогічний період 2023-го.

При цьому турецькі банки, як і китайські фінансові установи, побоюючись вторинних санкцій Заходу, найчастіше відмовляють у проведенні платежів.





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