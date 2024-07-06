Китайські банки залишають Мосбіржу
Китайські банки, які продовжують працювати з росією, залишають Московську біржу, що потрапила під санкції США. Про це пише The Moscow Times.
Банки збільшують позабіржовий обсяг торгів
Протягом останніх тижнів на торгах китайською валютою було зафіксовано помітне скорочення середнього розміру угоди: порівняно з травнем цей показник знизився на 14%, до 1,89 млн рублів — найнижчого рівня з лютого 2023 року.
Одночасно різко зріс оборот позабіржового ринку юаня: у червні там було укладено угод на 1,98 трлн рублів — на 27% більше, ніж у травні. При цьому внутрішньоденні обороти тричі били рекорди, перевищуючи планку 200 млрд рублів на день.
Це означає, що потоки юанів, які ллються в росію за продану до Китаю нафту, йдуть з біржового ринку на позабіржовий слідом за доларом і євро, торги якими було зупинено 13 червня.
Причини
Учасники ринку з Китаю — головні постачальники юаневої ліквідності — несуть ризики потрапляння під вторинні санкції США, оскільки Мосбіржу внесено до SDN-списку американського Мінфіну із забороною на будь-які операції.
У Центробанку уже готуються до сценарію, коли біржові торги юанем доведеться зупинити так само як це сталося з доларом і євро.