Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції

В США відсоткова ставка залишилася без змін.

Впродовж тижня, що спливає, у багатьох центральних банків світу відбулися засідання, за результатами яких, крім іншого, було переглянуто відсоткові ставки. На рішення центробанків впливали, перш за все, прогнози щодо інфляції. Про це повідомляє народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своєму Telegram-каналі, інформує ZN.ua.

За його словами, загалом ключова тема засідань центробанків двох останніх років – інфляція та тактика її стримування. Як змінились відсоткові ставки:

США. Федеральна резервна система зберегла відсоткову ставку у діапазоні 5,25%-5,50%, зафіксовану у липні 2023 року. За прогнозом регулятора, на кінець року інфляція в країні очікується на рівні 2,4%. Прогноз зростання ВВП у 2024 році підвищено з 1,4% до 2,1%, у 2025 році – з 1,8% до 2,0%.

Великобританія. Банк Англії зберіг відсоткову ставку на найвищому за півтора десятиліття рівні – 5,25%. За словами керівника регулятора Ендрю Бейлі, Банк побачив ознаки зниження інфляції, але йому необхідно більше впевненості у тому, що ціновий тиск перебуває під повним контролем.

Норвегія. Ставку також збережено на рівні 4,50%. У регуляторі уточнили – зниження вартості запозичень прогнозують розпочати восени.

Китай. Народний банк країни зберіг ставку за кредитами для першокласних позичальників терміном на один рік на рівні 3,45%, і на п’ять років – на рівні 3,95%.

Швейцарія. Центральний банк знизив відсоткову ставку на 25 б.п. – до 1,50%, ставши першим серед регуляторів з розвинених економік світу, який перейшов до пом’якшення ГКП. Інфляція у лютому уповільнилась до 1,2% і вже дев’ять місяців тримається у діапазоні нижче цільового показника у 2%.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк знизив облікову ставку на 0,5% - до 14,5%.


Олена Середа, ZN.ua





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