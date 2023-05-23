Третина громадян США "зводять кінці з кінцями" на тлі інфляції – опитування

Звіт Центрального банку показує, що частка дорослих американців, які вважають, що у них "все гаразд із фінансами", знижується.

Значна кількість громадян США вважає, що їхній фінансовий стан різко погіршився в 2022 році в умовах підвищеної інфляції, показали нові дані Федеральної резервної системи США, пише Financial Times.

Згідно з опитуванням, опублікованим Центральним банком США, частка дорослих американців, які повідомили, що у них "все гаразд з фінансами", впала до 73 відсотків у 2022 році, що на 5 процентних пунктів нижче, ніж у попередньому році, і є одним із самих низьких показників із 2016 року.

Майже третина заявила, що їм або просто "вдається зводити кінці з кінцями", або "важко зводити кінці з кінцями".

У жовтні 35% з понад 11 тисяч опитаних американців заявили, що вони перебувають у гіршому фінансовому становищі порівняно з роком раніше, що є найвищим показником з того часу, як це питання було вперше поставлене у 2014 році.

Представники ФРС заявили, що в цьому насамперед винен неослабний ціновий тиск, який змушує споживачів або припиняти купувати певні товари, або переходити на дешевші альтернативи, а також змушує їх вдаватися до заощаджень.

Зниження настроїв відбулося на тлі того, що ФРС розпочала найшвидшу за останні десятиліття кампанію щодо посилення кредитно-грошової політики для боротьби з уперто високою інфляцією. Протягом 2022 року центральний банк підвищив базову облікову ставку з майже нульового рівня до 4,5 відсотка, неодноразово вдаючись до різких підвищень на 0,75 процентних пункта.

Після додаткового підвищення ставки в 2023 році чиновники обговорюють, чи варто відмовитися від подальшого посилення політики на наступному засіданні в середині червня. Велика група політиків стурбована тим, що поки що досягнуто лише обмеженого прогресу в зниженні інфляції, незважаючи на ознаки того, що ціновий тиск досяг свого піку.

Економічні перспективи ускладнюються невизначеністю щодо масштабів триваючої кредитної кризи, оскільки кредитори відступили після численних банкрутств банків з березня. Джей Пауелл, голова ФРС, згадав про це в п'ятницю, натякнувши, що він, можливо, воліє пропустити чергове підвищення ставки на червневому засіданні.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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