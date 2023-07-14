Гроші по програмі «єВідновлення» отримали майже дві тисячі громадян

В Україні активно користуються державною програмою відшкодування пошкодженого майна.

За кілька місяців роботи програми «єВідновлення» грошову допомогу від держави отримали 1839 громадянина, загальна сума досягла 149 мільйонів гривень, інформує ZN.ua .

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"Загалом власники пошкодженого житла подали 25 278 заяв на компенсацію, станом на 9 липня в обробці знаходяться 9 093 заяви", - повідомила в ефірі теремарафону чиновниця Олена Шуляк.

Згідно аналітики, понад 46% всіх заяв стосуються виплати компенсації на ремонт приватних будинків, а більш ніж 53%, заявили у Мінвідновлення.

"Найбільше заявників у Харківській області - 9 205 та Київській області - 5 787. За ними йдуть Миколаївська, Херсонська, Донецька та Чернігівська області. Найменше заяв зареєстровано у Кіровоградській та Полтавській областях - 14 та 12 відповідно", - розповіла Шуляк.

Хоча було створено 510 комісій, темпи опрацювання заяв все ж є дуже повільними, зазначили у Мінвідновлення. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ще раз закликав місцеву владу максимально пришвидчити обробку заявок на компенсацію за програмою єВідновлення.

Законопроект №7198 про виплату компенсації власникам знищеного та пошкодженого майна внесла до парламенту саме Олена Шуляк.

В Україні програма "єВідновлення" почала діяти з 10 травня 2023 року. Держава таким чином надає до 200 тис. грн на ремонт пошкодженого житла. З 15 серпня кожен може скористатися цією програмою для відбудови ще й зруйнованого житла.

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