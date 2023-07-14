Гроші по програмі «єВідновлення» отримали майже дві тисячі громадян

В Україні активно користуються державною програмою відшкодування пошкодженого майна.

За кілька місяців роботи програми «єВідновлення» грошову допомогу від держави отримали 1839 громадянина, загальна сума досягла 149 мільйонів гривень, інформує ZN.ua.

Гроші по програмі «єВідновлення» отримали майже дві тисячі громадян
© Instagram / ukraine.artists

"Загалом власники пошкодженого житла подали 25 278 заяв на компенсацію, станом на 9 липня в обробці знаходяться 9 093 заяви", - повідомила в ефірі теремарафону чиновниця Олена Шуляк.

Згідно аналітики, понад 46% всіх заяв стосуються виплати компенсації на ремонт приватних будинків, а більш ніж 53%, заявили у Мінвідновлення.

"Найбільше заявників у Харківській області - 9 205 та Київській області - 5 787. За ними йдуть Миколаївська, Херсонська, Донецька та Чернігівська області. Найменше заяв зареєстровано у Кіровоградській та Полтавській областях - 14 та 12 відповідно", - розповіла Шуляк.

Хоча було створено 510 комісій, темпи опрацювання заяв все ж є дуже повільними, зазначили у Мінвідновлення. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ще раз закликав місцеву владу максимально пришвидчити обробку заявок на компенсацію за програмою єВідновлення.

Законопроект №7198 про виплату компенсації власникам знищеного та пошкодженого майна внесла до парламенту саме Олена Шуляк.

В Україні програма "єВідновлення" почала діяти з 10 травня 2023 року. Держава таким чином надає до 200 тис. грн на ремонт пошкодженого житла. З 15 серпня кожен може скористатися цією програмою для відбудови ще й зруйнованого житла.

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Олена Середа, ZN.ua





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