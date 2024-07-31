НБУ показав "нові гроші": унікальна монета в 5 гривень має цікавий вигляд, фото

Нову монету можна придбати через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України.

Національний банк України введе в обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу "Лелека-100", який був прийнятий на озброєння Збройних сил України у 2021 році. Згідно з повідомленням Національного банку, тираж цієї монети становить 75 тисяч штук.

На аверсі нової пам'ятної монети зображено стилізоване відображення монітора керування польотом безпілотного комплексу "Лелека-100", де видно ворожі цілі – танки, на степових дорогах. У центрі монети видно абрис планера комплексу, який символізує технологічний прогрес та інноваційний потенціал України.

На реверсі монети зображено планер розвідувального комплексу "Лелека-100" у польоті. Над ним видно стилізований абрис птаха лелеки, що символізує мир та спокій, які забезпечуються завдяки пильності цього комплексу.

В нижній частині композиції монети зображено вид земної поверхні з умовною схемою візуального дослідження маршруту польоту безпілотника. Ця схема відображає стратегічне бачення та планування.

Стилізовані вертикальна і горизонтальна шкали символізують здатність комплексу визначати координати цілей і коригувати вогонь артилерії, як пояснили в Національному банку України.

Нову монету можна придбати через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України. Крім того, її також будуть продавати в таких банках-дистриб'юторах, як Укргазбанк, Таскомбанк, ПриватБанк, Ощадбанк і ПУМБ.

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