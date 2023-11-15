Міноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривень

Останній день жовтня був кінцевим терміном подання пропозицій на тендер.

Міністерство оборони України замовило сім тисяч обкладинок на загальну суму 20 млн 376 тисяч 954 гривні. Про це пише Буква з посиланням на ProZorro.

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В видання додали, що одна обкладинка могла коштувати близько 2,9 тисячі гривень, інформує ZN.ua .

Уточнюється, що у замовленні зазначено, що це обкладинки “особової справи осіб молодшого і старшого офіцерського складу, а також осіб рядового, сержантського і старшинського складу”. Тендер оприлюднили 20 жовтні, а 31 числа був кінцевий строк подання пропозицій.

«Учасників було двоє — КП “ЖККГВ “Полісся” ЖОР” та ПрАТ Київська поліграфічна фабрика “ЗОРЯ”. У першому випадку було запропоновано 1 млн 260 тис. гривень, а у другому — 2 млн 457 тисяч гривень. У такий спосіб одна папка може коштувати близько 350 гривень», - зазначає видання.

На сайті тендеру вже зазначено про намір укласти договір.

Повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції та Рахункова палата рекомендують Міноборони усунути корупційні ризики у сфері закупівель, а однією з основних причин корупції там називають відсутність дієвого контролю за цільовим використанням постачальниками отриманої з бюджету передоплати, повідомляє агентство.

Нагадаємо, влітку 2023 року Київська міська прокуратура викрила та повідомила про підозру директору приватної компанії у привласненні коштів, виділених на закупівлю форми для військовослужбовців Сил територіальної оборони. Фірма поставила неякісний одяг на 35 млн гривень. Тоді Міністерство оборони заявило, що не мають стосунку до закупівлі цієї військової форми.