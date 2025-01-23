На Львівщині викрили групу банкірів, які привласнили понад 5 млн клієнтських коштів

Поліція Львівщини та СБУ викрили працівників одного з українських банків у протиправному заволодінні коштами клієнтів упродовж 2023 2024 років. Загальна сума збитків — понад 5 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

На Львівщині викрили групу банкірів, які привласнили понад 5 млн клієнтських коштів
Фото Нацполіції

Що відомо

Володіючи даними клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях, працівники банку за вказівкою керівника відділення змінювали фінансові номери на підконтрольні та здійснювали перевипуск банківських карток.

Потім фігуранти привласнювали чужі заощадження за допомогою терміналів самообслуговування або Pos-терміналів, розміщених у відділенні банку.

В такий спосіб вони отримали доступ до близько 50 рахунків.

Деталі

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та реєстрації фігурантів — вилучили банківські карти, мобільні телефони, а також чорнові записи з конфіденційною фінансовою інформацією про клієнтів банку, з рахунків яких незаконно знімались кошти.

Фігурантам загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Суд обрав запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.





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На Львівщині викрили групу банкірів, які привласнили понад 5 млн клієнтських коштівНа Львівщині викрили групу банкірів, які привласнили понад 5 млн клієнтських коштів
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