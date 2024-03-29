Міноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактів

Арбітраж став на бік українського відомства.

Міністерство оборони України виграло у арбітражі три справи на загальну суму понад 14 мільйонів євро та 4 мільйонів доларів США. Про це йдеться у повідомленні відомства, інформує ZN.ua.

Міноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактів
© depositphotos / vcvadim

Рішення стосуються зовнішньоекономічних договорів на постачання різних видів речового майна та засобів захисту для ЗСУ, зокрема, зимової форми, бронежилетів тощо.

Йдеться про випадки, коли Міноборони вчасно сплатило вартість товарів за укладеними контрактами, натомість іноземні постачальники не поставили товар вчасно, або надали частково неякісний товар.

Оборонне відомство звернулось до міжнародного арбітражу щодо стягнення вартості неякісного та непоставленого товару, штрафних санкцій за несвоєчасну поставку, а також відсотків за користування коштами.

Іноземні постачальники, у свою чергу, наполягали на тому, що товар був належної якості, а затримка була форс-мажорними обставинами.

«Арбітраж задовольнив позови Міноборони. У своїх рішеннях арбітри визнали правомірною відмову Міноборони від неякісного товару та були одностайними щодо відсутності форс-мажорних обставин. За рішеннями арбітражу, кошти за непоставлений товар підлягають негайному поверненню Міноборони», — йдеться у повідомленні міністерства.

Арбітраж також зобов'язав іноземних постачальників сплатити відсотки, які продовжують нараховуються на кошти до моменту їх повернення Міноборони.

Минулого місяця повідомлялось, що суд стягнув із постачальника на користь Міноборони майже 2 млн грн за порушення взятих зобов’язань.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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