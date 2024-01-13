Торік українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПів

У 2023 році українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Торік українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПів
Фото: armyinform.com.ua

Найбільше ФОП українці відкрили у сферах:

  • ІТ,
  • оптової торгівлі,
  • салонів краси.

Найбільше нових бізнесів зареєстрували в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

«До речі, відкрити ФОП через „Дію“ — це скористатися найшвидшою у світі автоматичною послугою реєстрації бізнесу без бюрократії та нудної паперової роботи. А найближчим часом у „Дії“ з’явиться „єМалятко для бізнесу“ — е-Підприємець», — додав Федоров.





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Торік українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПівТорік українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПів
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