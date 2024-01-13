Торік українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПів

У 2023 році українці відкрили через «Дію» понад 229 тисяч нових ФОПів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Фото: armyinform.com.ua

Найбільше ФОП українці відкрили у сферах:

ІТ,

оптової торгівлі,

салонів краси.

Найбільше нових бізнесів зареєстрували в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

«До речі, відкрити ФОП через „Дію“ — це скористатися найшвидшою у світі автоматичною послугою реєстрації бізнесу без бюрократії та нудної паперової роботи. А найближчим часом у „Дії“ з’явиться „єМалятко для бізнесу“ — е-Підприємець», — додав Федоров.