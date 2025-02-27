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2025-02-27
Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%
Укрнафта у 2024 пробурила 10 нових свердловин і розпочала ще 12. Загалом компанія вже пробурила 32 000 метрів, що на 280% більше, ніж у 2023 році. Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.
Фото: ukrnafta.com
Деталі
Зазначається, що 10 нових свердловин успішні і мають дебіт вищии? за прогнознии?. Зведення ще 12 свердловин розпочалося в 4 кварталі 2024 року і зараз знаходиться на різних стадіях реалізаціі?.
«Укрнафта запустила амбітну програму буріння та інтенсифікаціи? на одному з наи?молодших родовищ компаніі? — працюємо власними верстатами, у складних гірських умовах», — зазначив директор компанії Сергій Корецький.
Плани на 2025 рік
Всього у 2025 році планується 30 нових свердловин.