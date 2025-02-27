Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%

Укрнафта у 2024 пробурила 10 нових свердловин і розпочала ще 12. Загалом компанія вже пробурила 32 000 метрів, що на 280% більше, ніж у 2023 році. Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

Фото: ukrnafta.com

Деталі

Зазначається, що 10 нових свердловин успішні і мають дебіт вищии? за прогнознии?. Зведення ще 12 свердловин розпочалося в 4 кварталі 2024 року і зараз знаходиться на різних стадіях реалізаціі?.

«Укрнафта запустила амбітну програму буріння та інтенсифікаціи? на одному з наи?молодших родовищ компаніі? — працюємо власними верстатами, у складних гірських умовах», — зазначив директор компанії Сергій Корецький.

Плани на 2025 рік

Всього у 2025 році планується 30 нових свердловин.