Україна збільшила виплавку сталі за рік на чверть, – Worldsteel

Навіть в складних умовах країна зберігає промисловий потенціал.

Україна збільшила виплавку сталі за рік на чверть, – Worldsteel
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Металургійні підприємства України у лютому поточного року збільшили виробництво сталі на 25,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року – до 532 тис. тонн із 424 тис. тонн, повідомляє «Інтерфакс-Україна», інформує ZN.ua.

При цьому Україна посіла 22 місце в рейтингу 71 країни – світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

У лютому зафіксовано зростання виплавки стали до лютого 2023 року в більшості країн першої десятки, крім США, Росії та Південної Кореї.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками лютого виглядає таким чином:

  • Китай (81,18 млн тонн, зростання на 3,5% до січня-лютого 2023 року);
  • Індія (11,8 млн тонн, більше на 11,4%);
  • Японія (6,99 млн тонн, зростання на 1,1%);
  • США (6,45 млн тонн, зниження на 1,2%);
  • Росія (5,7 млн тонн, падіння на 4,4%);
  • Південна Корея (5,13 млн тонн, нижче на 1,5%);
  • Німеччина (3,12 млн тонн, більше на 4,4%);
  • Туреччина (3,08 млн тонн, зростання на 46,6%);
  • Бразилія (2,78 млн тонн, зростання на 13,1%);
  • Іран (2,24 млн. тонн, вище на 14,3%).

Сумарно у лютому 2024 року виплавка сталі збільшилася на 3,7% порівняно з аналогічним періодом 2023 року – до 148,84 млн тонн.

За два місяці 2024 року виплавка сталі зросла на 3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року – до 306,88 млн тонн.

При цьому Україна за два місяці 2024 року виробила 1,08 млн тонн сталі, що на 52% вище за обсяги за аналогічний період 2023 року (708 тис. тонн). Країна знаходиться на 21 місці за підсумками двох місяців 2024 року.


Вікторія Подолянець, ZN.ua





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