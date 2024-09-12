Україна зайняла 6 місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів

Україна опинилася на 6 місці в рейтингу Chainalysis за рівнем прийняття криптоактивів у 2024 році. Порівняно з минулим роком наша країна опустилася в загальному заліку на одну позицію.

Україна зайняла 6 місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів
Фото: pixabay.com

Глобальний індекс прийняття криптоактивів Chainalysis складається з декількох підіндексів.

Порівняно з минулим звітним періодом експерти відзначили істотне просідання якості централізованого обслуговування, але водночас і зростання DeFi-сегмента.

Лідерство у рейтингу в Індії, Нігерії, Індонезії, США та В'єтнаму. До десятки найкращих також увійшли: росія, Філіппіни, Пакистан і Бразилія.

Рейтинг замикають Канада, Південна Корея і Китай, який раніше був на 11 місці.

Експерти Chainalysis зазначили, що загальний рівень прийняття зріс у період із 2023 по 2024 рік. Показник перевищує значення 2021 року, коли ринок був у «бичачій» фазі циклу, підкреслили аналітики.

Також зазначається, якщо 2023 року зростання рівня прийняття простежувалося переважно в країнах із доходом нижче за середній, то тепер ця тенденція стала більш глобальною. Експерти відзначили зниження показника тільки в країнах із високим рівнем доходу.

У розрізі активів лідирує біткоїн, що експерти пов’язують із запуском спотових біржових фондів на базі активу в США. Серед роздрібних інвесторів домінують Ethereum, альткоїни та стейблкоїни.

Також експерти заявили про зростання DeFi-сегмента в таких регіонах, як Східна Європа, Латинська Америка та Африка.





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