СБУ затримала посадовця одного з найбільших українських банків, який фінансував армію РФ

У Києві правоохоронці затримали директора Департаменту супроводження інформаційних систем одного із найбільших банків України, який регулярно "донатив" на армію РФ .

Про це повідомила пресслужба СБУ , інформує Апостроф .

Для перерахування коштів банкір уже після початку повномасштабної війни відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж.

"Через цю платформу фігурант переказував кошти на цифрові гаманці рашистів. Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його "донатів".Інформацію про збори грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних Телеграм-каналах", - заявили в СБУ .

Чоловіка затримали в Києві за місцем проживання. Під час обшуків у нього було знайдено паспорт громадянина РФ .

Заведено справу за статтею "пособництво державі-агресору". Банкіра взяли під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.