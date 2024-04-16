НБУ розповів як працюватиме мультишеринг документів для клієнтів банків і в чому перевага

Наразі електронні документи банк може отримати лише поштучно

НБУ розповів як працюватиме мультишеринг документів для клієнтів банків і в чому перевага
© Національний банк України

Мультишеринг документів або обмін документами між банками, клієнтами банківських установ та державними реєстрами пропонується реалізувати як зручний і доступний сервіс. “Йдеться про комплексне передавання копій електронних документів та/або окремих даних, що містяться в них, сформованих за допомогою застосунку Дія (тобто “комплексний шеринг”)”, – повідомив Національний банку України, інформує ZN.ua.

Чому мультишеринг запроваджують саме зараз і чим це корисно?

13 квітня уряд легалізував проєкт спеціальної постанови кабінету міністрів. Тепер такий спосіб використання електронних документів отримав законодавче підґрунтя.

Тепер Нацбанк зможе разом з комерційними банками “удосконалити процеси ідентифікації/верифікації, відкриття рахунку, оформлення кредиту, надання інших фінансових послуг”.

На думку заступника голови НБУ Олексія Шабана, збільшуються ресурси для якісної перевірки банками правдивості наданої клієнтом інформації з першоджерел – державних реєстрів, зокрема про фінансовий стан, платоспроможність. Це відповідно поліпшить якість оцінки ризиків під час надання кредитів.

Що саме можна буде передати в декілька кліків за допомогою мультишерингу?

“Завдяки мультишерингу українці зможуть через Дію ділитися не лише копіями і даними цифрових документів, а й довідок про доходи, ОК-5, ОК-7 за один раз у кілька кліків. Банк надсилає запит, а клієнт підтверджує його за допомогою Дія.Підпису, тож одразу бачить назву банківської установи, перелік необхідних документів і розуміє кому і які передає копії”, – повідомляє НБУ.

В чому різниця між мультишерингом і поточним станом використання електронних документів?

Сьогодні для підтвердження електронних документів необхідно користуватись щоразу електронним підписом та верифікувати кожну довідку чи витяг із необхідними даними.

Мультишеринг дозволить скоротити час і ресурси – для підтвердження документів достатньо буде пройти процедуру верифікації тільки один раз.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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