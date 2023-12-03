Перевірки бізнесу: новий очільник АМКУ розповів, кого, чому та як перевірятимуть

Депутати ВР збільшили повноваження Комітету.

З благословення Парламенту, який прийняв відповідний закон, повноваження Антимонопольного комітету України (АМКУ) було розширено, зокрема дозволено проводити перевірки бізнесу. В своєму першому інтерв’ю в якості очільника відомства Павло Кириленко розповів, як буде виконуватися така функція (перевірки), пише Forbes.ua.

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Щодо необхідності перевірок, він зазначив: «Непоодинокі випадки, коли бізнес намагається приховати певну інформацію про бенефіціарів, походження коштів або надає її не в повному обсязі. Особливо це стосується великого бізнесу, який може залучити фахових юристів, які розуміють, як сформулювати відповідь, щоб затягнути процес. Водночас запускаються інші процеси, наприклад, змінюють власника компанії», інформує ZN.ua .

За його словами, тепер працівники АМКУ мають право безперешкодно заходити у приміщення та можуть вилучати необхідні документи, електронні носії та за потреби опломбовувати приміщення, в якому проводилася перевірка.

«Цей процес не буде схожий на слідчі дії. Цим будуть займатися працівники структурних підрозділів Антимонопольного комітету. Алгоритм роботи ще формується. Бізнесу будуть повідомляти про проведення перевірки. При цьому необхідне відповідне рішення суду на її проведення. Працівники АМКУ мають безперешкодно заходити у приміщення та можуть вилучати необхідні документи, електронні носії та за потреби опломбовувати приміщення, в якому проводилася перевірка», - підтвердив він.