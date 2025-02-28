Енергоатом і Westinghouse домовилися про спільну роботу з будівництва енергоблоків ХАЕС

НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Westinghouse домовилися про спільну роботу з посилення безпеки майбутніх енергоблоків №?3 і №?4 Хмельницької атомної електростанції та адаптації палива для них. Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Енергоатом і Westinghouse домовилися про спільну роботу з будівництва енергоблоків ХАЕС
Фото: ua-energy.org

Зазначається, що під час зустрічі керівництво Енергоатома та Westinghouse обговорило ключові аспекти підвищення безпеки енергоблоків Хмельницької АЕС № і №?4.

«Westinghouse наразі проводить GAP-аналіз проєкту Х3, Х4 для впровадження сучасних систем безпеки, зокрема довготривалого відведення тепла від герметичного огородження реакторного відділення», — йдеться у повідомленні.

При цьому на добудованих енергоблоках планується досягнути рівня безпеки сучасних реакторів AP1000 від Westinghouse.

Аналогічні системи вже застосовані на Рівненській АЕС.

«Також на зустрічі домовилися продовжити роботу з адаптації палива Westinghouse для енергоблоків Х3, Х4, включаючи опцію 18-місячного циклу перевантаження», — зазначили в Енергоатомі.

Над цими проєктами працюватиме спільна команда фахівців Енергоатома та Westinghouse.





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