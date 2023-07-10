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2023-07-10
Кабмін розблокував роботу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 7 липня, призначив Євгена Яхнія членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про це повідомляє перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Фото: pixabay.com
«Регулятор грального бізнесу КРАІЛ знову отримав кворум — сьогодні призначено нового члена (Яхнія Євгена). Для цього нещодавно ми вносили зміни законопроєктом № де прибрали колізію щодо того, хто має призначати членів КРАІЛ: або Комітет або уряд», — зауважив Железняк.
За його словами, після цього КРАІЛ має:
- розблокувати видачу ліцензій,
- запустити ліцензійні умови для лотерей,
- відновити зупинення ліцензій за порушення їх умов,
- запустити систему онлайн-моніторингу діяльності організаторів азартних ігор.