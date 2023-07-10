Кабмін розблокував роботу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 7 липня, призначив Євгена Яхнія членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про це повідомляє перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Кабмін розблокував роботу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
Фото: pixabay.com

«Регулятор грального бізнесу КРАІЛ знову отримав кворум — сьогодні призначено нового члена (Яхнія Євгена). Для цього нещодавно ми вносили зміни законопроєктом № де прибрали колізію щодо того, хто має призначати членів КРАІЛ: або Комітет або уряд», — зауважив Железняк.

За його словами, після цього КРАІЛ має:

  • розблокувати видачу ліцензій,
  • запустити ліцензійні умови для лотерей,
  • відновити зупинення ліцензій за порушення їх умов,
  • запустити систему онлайн-моніторингу діяльності організаторів азартних ігор.





Интересные новости
Американські корпорації Mondelez, Mars, та PepsiCo рекордно збільшили продажі у рф — BloombergАмериканські корпорації Mondelez, Mars, та PepsiCo рекордно збільшили продажі у рф — Bloomberg
Україна націоналізує Сенс Банк наступного тижня — BloombergУкраїна націоналізує Сенс Банк наступного тижня — Bloomberg
США продадуть Франції протитанкові ракети на $200 мільйонівСША продадуть Франції протитанкові ракети на $200 мільйонів
Швидко та зручно: як відкрити ФОП онлайнШвидко та зручно: як відкрити ФОП онлайн
Поліція знайшла, хто розкрадав гроші під час ремонту автомобільних дорігПоліція знайшла, хто розкрадав гроші під час ремонту автомобільних доріг
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмін призначив нового керівника «Укроборонпрому»Кабмін призначив нового керівника «Укроборонпрому»
Нова пошта прийме на роботу українських біженців у НімеччиніНова пошта прийме на роботу українських біженців у Німеччині
Провідні корпорації світу пообіцяли українським біженцям роботуПровідні корпорації світу пообіцяли українським біженцям роботу
Захист від недоброчесних забудовників: Кабмін ухвалив механізм щодо права власності на недобудовану нерухомістьЗахист від недоброчесних забудовників: Кабмін ухвалив механізм щодо права власності на недобудовану нерухомість
Підрив Каховської ГЕС: у Кабміні порахували, на яку суму завдано збитків для меліоративних системПідрив Каховської ГЕС: у Кабміні порахували, на яку суму завдано збитків для меліоративних систем
Кабмін вніс зміни до порядку блокування податкових накладнихКабмін вніс зміни до порядку блокування податкових накладних
Укренерго: Підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми країниУкренерго: Підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми країни
До держбюджету за травень надійшло в 4 рази більше податків від азартних ігор, ніж за 2021 рікДо держбюджету за травень надійшло в 4 рази більше податків від азартних ігор, ніж за 2021 рік
Кабмін тимчасово заборонив вивезення цукру з УкраїниКабмін тимчасово заборонив вивезення цукру з України
Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня. Як зростуть платіжкиКабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня. Як зростуть платіжки
Последние новости
Подгружаем последние новости