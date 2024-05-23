В Україні заборонили рекламу азартних ігор та запровадили ліміт ставок для гравців

Рішення мають тимчасовий характер і діятимуть до фіксації у тексті закону.

Уряд ухвалив порядок обмеження реклами азартних ігор, торгових марок, інших об\'єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор. Про це повідомили на сайті Кабміну. Документ "Про протидію негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі "Інтернет" затвердили за рішенням Ради нацбезпеки та оборони України від 20 квітня 2024 року, інформує ZN.ua .

Постанова Кабінету міністрів №566 від 17 травня опублікована на сайті уряду. Воно діятиме до набрання чинності законом із правками боротьби з гральною залежністю (лудоманією), але не пізніше закінчення військового стану.

В Україні наразі заборонено використовувати в електронних комунікаціях символіку Збройних сил України, інших військових формувань, а також розповсюджувати відповідний контекстний матеріал.

Крім того, тепер організатори азартних ігор не можуть реєструвати в інтернеті кілька рахунків клієнтів для одного гравця. Важливим нововведенням стане ліміт коштів, які гравець бажає витратити на азартну гру протягом певного часу (добу, тиждень, місяць) та до моменту прийняття ставки. Організатор повинен отримати від гравця цю інформацію та встановити йому обраний ліміт з можливістю змінити його не частіше ніж один раз на місяць.

Крім цього, організатори повинні запровадити обов\'язкові перерви у грі для кожного гравця, який отримає чітко обмежений час на гру протягом доби та протягом тижня.

Раніше ми писали про те, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки відомих онлайн-казино Pin-Up та Vbet. Рішення суду з\'явилося після публікацій розслідувачів, де йшлося про спробу онлайн-казино "вирішувати" проблему.