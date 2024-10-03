Обмеження на p2p-перекази набуло чинності: у Приваті пояснили хто не підпадає під ліміт
З 1 жовтня Приватбанк не включатиме ліміт на карткові перекази для волонтерів, зареєстрованих у банку, та клієнтів з підтвердженими джерелами доходів. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Що сказали у Приваті
Також банк заздалегідь проінформує клієнтів, коли вони досягають 50% від свого ліміту переказів і надасть рекомендації для управління лімітом чи користування переказами на IBAN-рахунок одержувача.
Майже 99% клієнтів Приватбанку здійснюють перекази в обсягах встановленого НБУ ліміту у 150 грн на перекази між фізичними особами.
Передісторія
Нагадаємо, що ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.
- Ліміт не діє також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб.
- Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.
- НБУ вважає, що ліміт не торкнеться 98% клієнтів банків.
Чому запроваджують обмеження
На думку регулятора це допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків «дропів», які є поширеним механізмом для тіньової економіки.
«Дропи» — це люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів.
Аналіз НБУ свідчить, що через картки «дропів» може проходити близько 200 млрд грн на рік.