Продаж та куріння сигарет: з 11 липня набувають чинності нові обмеження

За торгівлю та куріння у громадських місцях можуть оштрафувати до 50 000 грн.

Вже за кілька днів (з 11 мюля) в Україні обмежать продаж тютюнових виробів та заборонять палити електронні сигарети у громадських місцях. Це обумовлено законом про заходи щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів, повідомляє Держспоживслужба, інформує ZN.ua.

Продаж та куріння сигарет: з 11 липня набувають чинності нові обмеження
© pixabay/sarahjohnson1

Зокрема, забороняється продаж тютюнових виробів із такими добавками:

  • вітаміни та псевдокорисні добавки;
  • кофеїн, таурин та енергетичні добавки;
  • добавки, що роблять викиди кольоровими;
  • полегшують засвоєння нікотину добавки.

Крім того, законом передбачено обмеження продажів рідин до електронних сигарет з нікотином або без, якщо вони мають вищезгадані добавки, а також:

  • з об'ємом заправних контейнерів понад 10 мл;
  • обсяг одноразових е-сигарет або картриджів – понад 2 мл;
  • місткість нікотину – понад 20 мг на 1 мл.

Також забороненими стануть сигарети та тютюн для самокруток, які мають характерний смак та запах диму, з нікотином чи смаковими та ароматичними добавками.

Порушення закону передбачає штрафи у розмірі 20 тис. грн., а при повторному порушенні – 50 тис. грн.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Швидко та зручно: як відкрити ФОП онлайнШвидко та зручно: як відкрити ФОП онлайн
В «Укренерго» попередили про стрімке зростання навантаження на енергосистемуВ «Укренерго» попередили про стрімке зростання навантаження на енергосистему
На аукціоні в Лондоні продали дві унікальні картини РембрандтаНа аукціоні в Лондоні продали дві унікальні картини Рембрандта
Переселенці незаконно отримали майже 900 млн грн допомоги – Рахункова палатаПереселенці незаконно отримали майже 900 млн грн допомоги – Рахункова палата
Продаж землі просять обмежити, щоб не залишити фермерів безземельнимиПродаж землі просять обмежити, щоб не залишити фермерів безземельними
Блок рекламы


Похожие новости
Продаж землі просять обмежити, щоб не залишити фермерів безземельнимиПродаж землі просять обмежити, щоб не залишити фермерів безземельними
Укрпошта підвищить тарифи з 1 липняУкрпошта підвищить тарифи з 1 липня
Тарифи на воду в Україні зростуть з 1 липня: як зміняться цифри в платіжках по областяхТарифи на воду в Україні зростуть з 1 липня: як зміняться цифри в платіжках по областях
Відділення Укрпошти з 1 липня працюватимуть по-новому: оновлено графік роботиВідділення Укрпошти з 1 липня працюватимуть по-новому: оновлено графік роботи
З 1 липня препарати в рамках програми «Доступні ліки» будуть продаватися по-інакшомуЗ 1 липня препарати в рамках програми «Доступні ліки» будуть продаватися по-інакшому
Нацбанк пом'якшив деякі валютні обмеженняНацбанк пом'якшив деякі валютні обмеження
НБУ пом'якшив деякі валютні обмеження для українцівНБУ пом'якшив деякі валютні обмеження для українців
Ситуація в енергетичній системі України: Дніпрогес-1 та Дніпрогес-2 працюють з обмеженнямиСитуація в енергетичній системі України: Дніпрогес-1 та Дніпрогес-2 працюють з обмеженнями
Сорос передав управління своєю фінансовою імперією синовіСорос передав управління своєю фінансовою імперією синові
Акціонер Сенс Банку просить РНБО дозволити його продаж європейському інвесторуАкціонер Сенс Банку просить РНБО дозволити його продаж європейському інвестору
Последние новости
Подгружаем последние новости