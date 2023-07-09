Продаж та куріння сигарет: з 11 липня набувають чинності нові обмеження
За торгівлю та куріння у громадських місцях можуть оштрафувати до 50 000 грн.
Вже за кілька днів (з 11 мюля) в Україні обмежать продаж тютюнових виробів та заборонять палити електронні сигарети у громадських місцях. Це обумовлено законом про заходи щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів,
Зокрема, забороняється продаж тютюнових виробів із такими добавками:
- вітаміни та псевдокорисні добавки;
- кофеїн, таурин та енергетичні добавки;
- добавки, що роблять викиди кольоровими;
- полегшують засвоєння нікотину добавки.
Крім того, законом передбачено обмеження продажів рідин до електронних сигарет з нікотином або без, якщо вони мають вищезгадані добавки, а також:
- з об'ємом заправних контейнерів понад 10 мл;
- обсяг одноразових е-сигарет або картриджів – понад 2 мл;
- місткість нікотину – понад 20 мг на 1 мл.
Також забороненими стануть сигарети та тютюн для самокруток, які мають характерний смак та запах диму, з нікотином чи смаковими та ароматичними добавками.
Порушення закону передбачає штрафи у розмірі 20 тис. грн., а при повторному порушенні – 50 тис. грн.