НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку майже на $50 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 6 по 10 травня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,15 млн і продав $533,56 млн. Чистий продаж валюти становив $533,41 млн проти $484 млн минулого тижня. Про це свідчать дані Нацбанку.

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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $49,41 млн.

З початку року НБУ на міжбанку: