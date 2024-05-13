Новостей.COM ⇒
2024-05-13
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку майже на $50 мільйонів
Національний банк протягом тижня, з 6 по 10 травня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,15 млн і продав $533,56 млн. Чистий продаж валюти становив $533,41 млн проти $484 млн минулого тижня. Про це
Фото: pixabay.com
Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $49,41 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $105,02 млн;
- продав $9,17 млн;
- чистий продаж валюти становив $8 929,15 млн.