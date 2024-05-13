НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку майже на $50 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 6 по 10 травня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,15 млн і продав $533,56 млн. Чистий продаж валюти становив $533,41 млн проти $484 млн минулого тижня. Про це свідчать дані Нацбанку.

НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку майже на $50 мільйонів
Фото: pixabay.com

Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $49,41 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

  • купив $105,02 млн;
  • продав $9,17 млн;
  • чистий продаж валюти становив $8 929,15 млн.





Интересные новости
Німеччина надає грант €45 млн для відновлення української енергетики – міністерка розвитку Німеччини
Імпорт електроенергії в Україні: чого бояться європейські енергетики
"Укрпошта" продаватиме незатребувані посилки
Валютний виторг від експорту чорних металів зріс на 17%Валютний виторг від експорту чорних металів зріс на 17%
Приватбанк кредитуватиме аграріїв за держпрограмою компенсаційПриватбанк кредитуватиме аграріїв за держпрограмою компенсацій
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк дав полякам півроку на продаж «Ідея Банку»Нацбанк дав полякам півроку на продаж «Ідея Банку»
З початку року уряд залучив понад 155 мільярдів від продажу ОВДПЗ початку року уряд залучив понад 155 мільярдів від продажу ОВДП
Ринок землі: Бізнес продав майже 1,3 тисячі гектарів землі після відкриття ринкуРинок землі: Бізнес продав майже 1,3 тисячі гектарів землі після відкриття ринку
Держфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантівДержфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів
Західні країни сприяють майже всьому морському експорту російського СПГ — The TimesЗахідні країни сприяють майже всьому морському експорту російського СПГ — The Times
Фонд гарантування 14-й раз виставив на продаж офіс банку «Січ»Фонд гарантування 14-й раз виставив на продаж офіс банку «Січ»
Індія сприяє скороченню доходів росії від продажу нафтиІндія сприяє скороченню доходів росії від продажу нафти
Міноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактівМіноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактів
Криптовалюти в Україні залишаться без регулятора – комітет Верховної РадиКриптовалюти в Україні залишаться без регулятора – комітет Верховної Ради
Apple вперше за рік показала ріст прибутків, попри слабкі продажі в КитаїApple вперше за рік показала ріст прибутків, попри слабкі продажі в Китаї
Последние новости
Подгружаем последние новости