Зеленський запровадив санкції проти майже 100 російських компаній

Президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій проти майже 100 російських компаній. Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.

Зеленський запровадив санкції проти майже 100 російських компаній
Фото: president.gov.ua

Зокрема, указом №/2024 введене у дію рішення РНБО про запровадження санкцій строком на 10 років щодо 15 фізичних осіб, які мають громадянство рф, а четверо з них — також і України.

Крім того, широкий перелік санкцій строком на 10 років запроваджено щодо 39 юридичних осіб.

Серед них — «Глобалтрейд» (включно із забороною використання логотипів торговельних марок «MERE», «Светофор», «Світофор» та «Маяк» на території України), «Тема», «Технолинк», «Квантум Арт», «Эн Ти Эль», «Диджитал Прожект», «Студия Союз», «Ленград», та інші.

Під санкції також потрапили українські товариства з обмеженою відповідальністю «ІММО», «Цифрова Лабораторія», «Камус Ейр» та «Авіакомпанія «Хорс», а також сінгапурська Group-IB Global Private Limited.

Іншим указом №?762/2024 Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій строком на 10 років проти ще 63 юридичних осіб, переважно, пов'язаних з обслуговуванням російської цивільної авіації.

Серед них -«Аэрофлот Техникс», «Аэропорт Сервис», «Домодедово Эрпорт Хэндлинг», «Флайттайм», «Газпромнефть-Аэро Шереметьево», «Сервис-Аэро», «Центр Бизнес-Авиации», «Спецавиа», «Аэропорты Дальнего Востока», «Авиасервис», «Торговый Дом «Русснафта», «Нефтяная компания «Туймаада-Нефть», «Газпромнефть-Аэро Новосибирск» та інші.

Обидва укази набули чинності з дня опублікування, тобто з 12 листопада.





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