ЄС продовжив індивідуальні санкції проти росії

Рада Європейського Союзу продовжила на шість місяців до 15 березня 2025 року дію санкцій щодо осіб, відповідальних за підрив суверенітету і незалежності України. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

ЄС продовжив індивідуальні санкції проти росії
Фото: pixabay.com

Обмежувальні заходи включають заборону на поїздки, заморожування активів і заборону на надання фінансових ресурсів. Санкції продовжують діяти проти понад 2200 фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із необґрунтованою агресією росії проти України.

Рада ЄС також переглянула санкційний список, виключивши з нього сімох осіб, зокрема п'ятьох померлих.

З моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року ЄС значно розширив санкції проти росії, прагнучи послабити її економіку та обмежити можливості для ведення війни.

Європейська рада підтверджує незмінну підтримку України та готова продовжувати зусилля щодо посилення санкцій і запобігання їх обходу.





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