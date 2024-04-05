Індія сприяє скороченню доходів росії від продажу нафти

Обмеження цін G7 на поставки російської нафти скорочує доходи рф, а ефективності механізму сприяють нещодавні дії індійських нафтопереробників. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційні особи США.

Індія сприяє скороченню доходів росії від продажу нафти
Фото: pixabay.com

Індія була одним із найбільших споживачів російської нафти після того, як західні санкції перемістили ринок сирої нафти з Європи до Азії.

Нью-Делі традиційно має тісні економічні та оборонні зв’язки з Москвою та утримується від критики росії за її війну в Україні. Але минулого тижня міністри закордонних справ України та Індії заявили, що домовилися відновити торгівлю та співпрацю до рівня, який був до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Ціновий ліміт, встановлений країнами «Великої сімки» (G7), Європейським Союзом і Австралією, забороняє використання західних морських послуг, таких як страхування, маркування та транспортування, якщо танкери перевозять російську нафту за ціною $60 або вище за барель.

З жовтня США забезпечують дотримання верхньої межі цін за допомогою санкцій, у тому числі включення до списку в лютому російської державної судноплавної компанії «Совкомфлот» (СКФ).

За словами американських чиновників, діям щодо росії сприяють також міжнародні нафтопереробники, включаючи індійську Reliance Industries, яка не купує російську нафту, завантажену на танкери СКФ.

Запровадження обмеження ціни на російську нафту вдарило по ціні, яку росія може отримати за свою нафту на світових ринках, зменшивши доходи від її війни з Україною, кажуть чиновники.

За оцінками Міністерства фінансів США, дисконт на російську нафту Urals до міжнародного стандарту Brent збільшився з приблизно $12 у листопаді до $17 18 в лютому, останньому місяці, за який доступні дані, кажуть офіційні особи.





Интересные новости
Чистий прибуток Укрнафти за 2023 рік склав 23,6 мільярдаЧистий прибуток Укрнафти за 2023 рік склав 23,6 мільярда
Виробник морозива «Три ведмеді» купив завод у ПольщіВиробник морозива «Три ведмеді» купив завод у Польщі
Банки Казахстану також припиняють працювати з російськими картками «Мір»Банки Казахстану також припиняють працювати з російськими картками «Мір»
Відключення світла діє на Харківщині, хоча є вірогідність обмежень у шести областях – МіненергоВідключення світла діє на Харківщині, хоча є вірогідність обмежень у шести областях – Міненерго
В Україні обсяги будівництва у 2023 році зросли на 22,6% — ДержстатВ Україні обсяги будівництва у 2023 році зросли на 22,6% — Держстат
Блок рекламы


Похожие новости
Чистий прибуток Укрнафти за 2023 рік склав 23,6 мільярдаЧистий прибуток Укрнафти за 2023 рік склав 23,6 мільярда
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Індія випередила Китай і стала найбільш швидкозростаючою великою економікою світуІндія випередила Китай і стала найбільш швидкозростаючою великою економікою світу
В Росії націоналізували колишню Липецьку фабрику Roshen ПорошенкаВ Росії націоналізували колишню Липецьку фабрику Roshen Порошенка
Суд в Гаазі прийняв рішення на користь ДТЕК у справі проти РосіїСуд в Гаазі прийняв рішення на користь ДТЕК у справі проти Росії
Росія у жовтні подвоїла надходження від продажу нафти та газу, “цінова стеля” фактично не працює – WSJРосія у жовтні подвоїла надходження від продажу нафти та газу, “цінова стеля” фактично не працює – WSJ
Абрамович заважає переказу грошей від продажу "Челсі" на допомогу Україні – The AthleticАбрамович заважає переказу грошей від продажу "Челсі" на допомогу Україні – The Athletic
Країни Великої сімки заморозили активи Росії на суму 280 мільярдів доларівКраїни Великої сімки заморозили активи Росії на суму 280 мільярдів доларів
Світовому ринку загрожує найбільший дефіцит нафти з 2007 року – BloombergСвітовому ринку загрожує найбільший дефіцит нафти з 2007 року – Bloomberg
Казахстан купує танкери, щоб торгувати нафтою в обхід Росії – BloombergКазахстан купує танкери, щоб торгувати нафтою в обхід Росії – Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости