З росії йде найбільший у світі виробник будматеріалів — компанія Knauf

Німецький виробник будівельних матеріалів Knauf оголосив про намір піти з росії та передати російський бізнес місцевому менеджменту після того, як стало відомо про участь компанії в будівельних роботах в тимчасово окупованому Маріуполі. Про це пише The Moscow Times.

З росії йде найбільший у світі виробник будматеріалів — компанія Knauf

Що відомо

«У світлі поточних подій Knauf Group вирішила відмовитися від свого бізнесу в росії після більш ніж 30 років роботи», — йдеться в повідомленні компанії.

Керівництву російської «дочки» Knauf дістанеться бізнес із видобутку сировини, виробництва та збуту будматеріалів. Однак для вчинення угоди ще доведеться отримати схвалення російської влади.

Передісторія

На початку квітня журналісти видання ARD Monitor опублікували розслідування про участь Knauf у будівництві в окупованому Маріуполі, який був майже знищений російською армією під час захоплення навесні 2022 року.

Крім постачання цементу в Маріуполь Knauf брала участь у проєкті будівництва житлового будинку на замовлення Міноборони рф. У самій компанії заявили, що засуджують війну росії проти України та дотримуються всіх санкцій ЄС. Продукція Knauf, що випускається в росії, призначена «виключно для російського ринку», наголошували в компанії.

Водночас у Бундестазі звинуватили Knauf у тому, що компанія «цементує російську владу в окупованих регіонах (України — ред.), зокрема у Маріуполі». Навіть якщо будматеріали загалом не підпадають під санкції ЄС, компанія має усвідомлювати, що опосередковано допомагає вести війну, зазначав експерт із санкційного права Віктор Вінклер.





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