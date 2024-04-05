Виробник морозива «Три ведмеді» купив завод у Польщі

Український виробник морозива і заморожених напівфабрикатів «Три ведмеді» придбав компанію Nordis, яка володіє заводом із виробництва напівфабрикатів і морозива в Польщі. Про це засновник компанії Дмитро Ушмаєв повідомив українській редакції Forbes.

Виробник морозива «Три ведмеді» купив завод у Польщі
Фото: pixabay.com

«Ми дійсно придбали завод Nordis у Польщі. За потенціалом Nordis схожий на «Трьох ведмедів», — заявив Ушмаєв.

Власник підприємства відмовився розголосити суму угоди й уточнив, що українська компанія планує інвестувати в розвиток виробництва в Польщі.

За даними Міністерства юстиції Польщі, у вересні 2023 року у польського заводу з виробництва напівфабрикатів і морозива Nordis змінився менеджмент.

Новим власником підприємства став засновник компанії «Три ведмеді» Дмитро Ушмаєв. До наглядової ради Nordis також увійшов директор українського виробника Андрій Тищенко.

Компанії Nordis належить завод на заході Польщі та складські приміщення. Компанія виробляє понад 100 видів морозива та напівфабрикатів. Також Nordis має дистрибуційну мережу в 19 містах Польщі. Попередній власник і CEO Nordis — Славомір Янковський.





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