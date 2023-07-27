Відключено електролінії до Молдови та Польщі: Міненерго назвало причину

Без світла в країні залишаються 260 тисяч абонентів.

Несприятливі погодні умови стали причиною відключення лінії міждержавного з’єднання з Молдовою і Польщею. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, інформує ZN.ua.

Відключено електролінії до Молдови та Польщі: Міненерго назвало причину
© Pixabay

З тієї ж причини знеструмлені магістральні лінії НЕК "Укренерго" у кількох областях, зокрема у Полтавській, Львівській, Одеській та Київській.

На даний час в Україні без світла залишаються 260 тисяч абонентів у понад 700 населених пунктах Вінницької, Волинської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

Найбільше від негоди постраждала Київщина, де знеструмлено 239 населених пунктів, без світла залишилися майже 98 тисяч споживачів.

Крім того, унаслідок обстрілів на Донеччині знеструмлювалися 13 населених пунктів. Також без живлення залишилася вугільна шахта, де під землею перебували працівники. Шахтарів успішно вивели на поверхню.

Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Як запевнили в міністерстві, електроенергії, яка виробляється в країна, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Наразі дефіциту немає.

Раніше повідомлялось, що енергосистема країни хоч і з труднощами, але витримала ракетні удари. Це був результат колосальної роботи енергетиків усіх рівнів. Та й стійкості населення, яке не створювало паніки. Що треба зробити для підготовки до наступного зимового періоду читайте в матеріалі Ігоря Маскалевича «Як енергетика готується до наступної зими» на ZN.UA.


Олена Середа, ZN.ua





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