Страйк на кордонів не шкодить польським товарам: експорт з України обвалився, а імпорт з Польщі навпаки

Однак українці стали менше купувати польське м’яса та субпродуктів птиці.

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Експорт агропродукції до Польщі, де посилюється страйк перевізників, впродовж минулого року зменшився майже вдвічі - з 234 тис. дол. у січні до 128,5 тис. дол. у грудні 2023 року. Натомість у січні поточного року цей показник трохи підріс - 136,34 тис. дол. Про це пише NV з посиланням на Мінагро, інформує ZN.ua .

Експорт

Видання уточнило, що в січні 2023 року експорт соняшникової олії становив 31,697 тис. дол., в той час, як в грудні — 28,218 тис. дол. У січні 2024 року експорт олії становив 27,948 тис. дол.

Експорт соєвої олії у січні 2023 року становив 20,35 тис. дол, в той час як в грудні 2023 року — 16,21 тис. дол. В січні 2024 року цей показник дорівнював 15,44 тис. дол.

Експорт кукурудзи в січні 2023 року становив 36,808 тис. дол., в грудні цей показник дорівнював 2,882 тис. дол., а в січні 2024 року — 1,879 тис. дол.

Експорт цукру становив 4,409 тис. дол. в січні 2023 року проти 2,706 тис дол. в грудні 2023 року. В січні 2024 року цей показник становив 3,161 тис. дол.

Імпорт

Щодо імпорту аграрної продукції, то за даними Мінагро імпорт з Польщі зріс з 80 тис. дол. в січні 2023 року до 95,82 тис. дол. в грудні 2023 року. В січні 2024 року цей показник становив 86,35 тис. дол.

Імпорт сирів зріс з 5,313 тис. дол. в січні 2023 року до 9,449 тис. дол. в грудні 2023 року. В січні 2024 року імпорт сирів становив 6,710 тис. дол.

Імпорт цитрусових у січні 2023 року становив 2,472 тис. дол., в той час як в грудні 2023 року цей показник зріс до 3,279 тис. дол.

Імпорт м’яса та субпродуктів птиці в січні 2023 року становив 2,596 тис. дол., в той час як в грудні 2023 року він дорівнював 996 тис. дол. В січні 2024 року цей показник становив 2,09 тис. дол.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що блокада на українсько-польському кордоні демонструє ерозію солідарності, а причина не в зерні, а в політиці, оскільки через Польщу проходить лише 5% українського експорту зерна.