Нова пошта запустила доставку посилок у власні пункти у десяти містах Чехії

Нові точки сервісу запрацювали в Їглаві, Оломоуці, Чеських Будейовицях, Брно, Пршибрамі, Ліберці, Біліні, Усті-над-Лабем, Тепліце та Хомутові. Вони розташовані в закладах українського бізнесу, як-от магазинах українських товарів, сервісних центрах, готелях, ательє, тощо. Про це йдеться у повідомленні НП.

Деталі

У нових пунктах можна як отримати сплачену посилку до 30 кг і оголошеною вартістю до 8500 грн (5000 крон), так і відправити посилку. Оформлення відправлення здійснюється онлайн через мобільний застосунок або сайт.

Після оплати клієнт приносить запаковану посилку до найближчого пункту прийому. У різних пунктах доступні варіанти відправки посилок вагою 10 кг, 15 кг або 30 кг — система сама підкаже можливі опції під час оформлення.

Адреси пунктів прийому та видачі посилок у Чехії:

Їглава — Chlumov? 1a, магазин Potraviny z Ukrajiny

Оломоуц — Kmochova 9/1222/10A, магазин Cmak

Чеське Будейовіце — Palack?ho nam 1154/1, ательє Oprava Odevu

Брно — T?borsk? 151, магазин Imperia potravin

Пршибрам — Milinska 134, Agentura pro pomoc Ukrajinc?m

Ліберець — Je?t?dsk? 50/55, магазин Vinot?ka

Біліна- N?bre?i 488, готель Penzion U B?ly

Усті- над- Лабем- M?rov? n?m?st? 109/33, магазин Viktoriia

Тепліце — Masarykova t??da 3365, KARAT-INVEST

Хомутов — Palack?ho 4468, магазин Dolya Shop

Вартість доставки у пункт прийому та видачі дорівнює вартості доставки у відділення в Чехії та не передбачає додаткових доплат.